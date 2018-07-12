​За чужой счет

Достоверно полицейским известно лишь о 14 эпизодах мошенничества, но не исключено, что фактов больше. Далеко не все граждане готовы расписаться в собственной легкомысленности и доверчивости. А именно на этих качествах земляков и сыграла 34-летняя жительница Семея.

Как рассказали в пресс-службе Департамента внутренних дел Восточного Казахстана, ушлая горожанка уговаривала знакомых оформить на свое имя кредит, заверяя, что будет погашать заем сама. Но после получения денег оставляла людей с носом.

– Все выяснилось, когда в управление внутренних дел Семея стали поступать заявления, – рассказали в департаменте. – Мошенница действовала в течение года, на сегодня сумма ущерба составляет 8 миллионов тенге.

Как отметили в областном ДВД, такой вид обмана не редкость, и гражданам стоит быть более бдительными. Чтобы обезопасить себя от неожиданностей с займами, взятыми на ваше имя третьими лицами, необходимо регулярно проверять свою кредитную историю.