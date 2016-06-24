​За дело берется «Агромакс»

Два месяца назад в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа открылось крестьянское хозяйство «Агромакс-ДС». Руководит им Султан Алимжанов. Молодой, энергичный предприниматель приехал в село из Астаны. У него есть огромное желание работать на земле, получать прибыль и тем самым вносить свою лепту в развитие села. Цель поставлена, и сегодня предприниматель Султан Алимжанов в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» приступил к ее реализации. Выкупил землю, где когда-то в Сарышыганаке был животно­водческий комплекс, и принялся за дело.

Площадь земельного участка составляет 800 га. Основное направление деятельности – овощеводство и молочно-товарное производство. Уже сейчас в хозяйстве есть свой Дом животновода, столовая, офис. На 100 га площадей завершена посадка приобретенного в Евгеньевке картофеля голландских сортов. Также высажены бахчевые культуры. На этих работах занято 60 человек, все они – жители близлежащих населенных пунк­тов. Сельчане ежедневно получают по две тысячи тенге зарплаты, а еще бесплатный обед. Поэтому многие хотят устроить­ся на работу к Султану Алимжанову. К примеру, совсем недавно принял на работу механизатором человека, который занимался частным извозом. И таких людей в «Агромаксе» немало.

Хозяйство также предлагает сарышыганакцам бесплатно посадить для себя на полях «Агромакса» помидоры, огурцы, баклажаны и прочие овощи. Крестьянское хозяйство оставит себе только 10 процентов урожая, а остальное забирает сельчанин. За полив деньги с людей владелец КХ брать не станет. И все потому, что найдено хорошее решение с водой. Она обходится «Агромаксу» сравнительно недорого, так как вода качается из озера.

Султан Алимжанов кредиты пока не брал. Уже вложил в новое дело порядка 450 млн тенге. Приобрел по лизингу технику. Провел новую электролинию. Хочет отремонтировать мост через озеро. Планирует купить поливную установку. В перспективных планах у главы хозяйства – построить современное овоще­хранилище, открыть крупную молочно-товарную ферму, развивать кормовую базу. И Султан уверен, что сможет все это реализовать.

Как признается С. Алимжанов, в ближайшие два-три года он намерен работать на развитие своего хозяйства, планирует участвовать в государственных программах поддержки сельского предпринимательства.

– Пришел я в село надолго и всерьез. Земля должна работать и приносить пользу людям, – говорит молодой предприниматель. – Главное – любить землю и вкладывать в нее всю душу, все свои силы, и тогда она отплатит тебе добром.

Видя с каким желанием берется за дело начинающий предприниматель Султан Алимжанов, жители села не сомневаются в том, что все безработные в скором времени будут обеспечены делом.

Начинания предпринимателя поддержал и аким Аксу Нурлан Дюсимбинов, который побывал в селе. Он пожелал главе крестьянского хозяйства «Агромакс-ДС» успехов в начатом деле и процветания сельскому бизнесу на благо людей.