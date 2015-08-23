За день двум банкам актюбинцы продали около $2 млн

Экономика
Главы филиалов банков 2 уровня и представитель областного филиала Нацбанка оценили положительные моменты свободного плавания тенге в Актобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету "Диапазон". 

Руководители филиала банков утверждают, что в первый день ажиотажа в обменниках было много людей, продававших доллары. 

"В первый день граждане продали нашему банку 1 миллион 100 тысяч долларов, – рассказывает руководитель АФ "Казкоммерцбанка" Дания Еспаева. – А купили только 462 тысячи долларов. То есть в 2,5 раза мы продали меньше, чем купили".

"Так же как и в других банках 20 августа наш банк купил долларов больше, чем продал. Мы купили около $700 тысяч, а продали 300", – сообщает директор областного филиала АО "Халык банк" Апуажан Тулегенова.

Для тех, кто в этот период решил купить доллар, руководители банков советуют не торопиться.

"Первая реакция населения после резкой смены курса – начинают быстро менять свои тенге на доллар, – говорит Дания Еспаева. – Те люди, которые покупали по курсу 256, уже проиграли, поскольку курс доллара уже упал. И в течение 5–7 дней он будет стабилизироваться".

Актюбинские банкиры отмечают, что тот факт, что люди стали больше продавать доллар, чем покупать, привел к падению американской валюты. Но не факт, что снижение продолжится и завтра. По словам ведущих банкиров области, каждый раз ситуация будет меняться, в зависимости от торгов на фондовой бирже и спроса на экспортируемую продукцию Казахстана. В связи с этим участники брифинга подчеркнули, что нет гарантий того, что однажды, проснувшись утром, мы не увидим курс 300 тенге за доллар – валютного коридора нет.

"Раз уж отменили коридор, Нацбанк будет вмешиваться и контролировать куплю-продажу доллара банками? Вдруг завтра, условно, доллар будет стоить 500", – спросили журналисты.

"Это вряд ли будет. Сейчас, наоборот, снижение идет, – уверяет руководитель отдел экономического анализа областного филиала Нацбанка Маркон Куатбаева. – В любом случае нужно опираться на официальные данные Нацбанка по курсу валют. Маржа между покупкой и продажей – 2 тенге для доллара и 3 тенге для евро".

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