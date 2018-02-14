Свежий выпуск
​За длинным долларом
Юрий Макаров

За океаном стартует крупный теннис-ный турнир New York Open с призовым фондом 668 460 долларов. Через квалификацию пытается пробиться в основную сетку казахстанец Александр Бублик. В первом раунде отбора он нанес поражение Себастьяну Офнеру (Австрия) – 7:5, 6:1. Следующим его соперником должен стать американец Бьорн Фратанжело.

Еще больше выставлено на кон женского турнира Qatar Total Open – 2 897 250 долларов. Здесь и ­соискательницы призов собрались как на подбор: Саманта Стосур (Австралия), Мария Шарапова (Россия), Моника Никулеску (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Юлия Гергес (Германия), Пэн Шуай (Китай) и другие звезды мирового тенниса. В первом круге казах-станке Юлии Путинцевой предстоит встреча с юной Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Продам ботинки детские, неношеные…
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Волшебники закулисья
Семь потов за «второй хлеб»
Под контролем
Как на курорте
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Мастер света и тени
История в деталях
Плохая идея
В поддержку талантов
Креативные инициативы
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
В лидерах – «Кайрат»
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Свежий выпуск
Под контролем
Свежий выпуск
В лидерах – «Кайрат»
Свежий выпуск
Учитесь и работайте!
Свежий выпуск
Семь потов за «второй хлеб»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]