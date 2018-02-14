​За длинным долларом

За океаном стартует крупный теннис-ный турнир New York Open с призовым фондом 668 460 долларов. Через квалификацию пытается пробиться в основную сетку казахстанец Александр Бублик. В первом раунде отбора он нанес поражение Себастьяну Офнеру (Австрия) – 7:5, 6:1. Следующим его соперником должен стать американец Бьорн Фратанжело.

Еще больше выставлено на кон женского турнира Qatar Total Open – 2 897 250 долларов. Здесь и ­соискательницы призов собрались как на подбор: Саманта Стосур (Австралия), Мария Шарапова (Россия), Моника Никулеску (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Юлия Гергес (Германия), Пэн Шуай (Китай) и другие звезды мирового тенниса. В первом круге казах-станке Юлии Путинцевой предстоит встреча с юной Маркетой Вондроушовой (Чехия).