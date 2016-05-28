​За долгами – к частникам

Итогом поездки в регион стало проведение выездного «круглого стола», в ходе которого обсуждены проблемные моменты, связанные с развитием института частного судебного исполнения и поэтапным сокращением государственной службы судебных исполнителей. Именно это предполагает 27-й пункт Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». Заместитель министра юстиции Жанат Ешмагамбетов считает, что принятие стратегического документа положило начало коренному пре­образованию сферы исполнительного производства.

В августе 2011 года проведен первый конкурс на занятие должнос­ти частных судебных исполнителей. В августе-сентябре 2011 года в регионах образованы первые региональные коллегии частных судебных исполнителей, в ноябре того же года создана Рес­публиканская коллегия частных судебных исполнителей. За прошедшие пять лет выдано почти 3,5 тыс. лицензий, численность частных и государственных судебных исполнителей практически сравнялась. У ЧСИ находится на исполнении почти 900 тыс. судебных исполнений.

Председатель правления Рес­публиканской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли считает, что смешанная модель исполнения судебных решений выявила определенные законодательные и организационные пробелы и настало время их устранить, иначе это скажется на темпах внедрения института частного судебного исполнения. Тем более, что с начала текущего года четко разграничена компетенция частных и государственных судебных исполнителей по категориям исполнительных производств. Так, исключительным полномочием по исполнению документов о взыскании в пользу физических и юридических лиц, а также сумм, не превышающих 1 000-кратный размер МРП в пользу государства, наделены частные судебные исполнители.

Теперь все физические и юридические лица должны обращаться к частным судебным исполнителям. Государственные исполнители будут работать в узком сегменте. В их компетенции останутся только те документы, по которым должником является государство или взыскание производится в интересах государства, включая сносы незаконных построек, выселение, изъятие земельных участков и другое. Уже к 2018 году в стране останется порядка 300 государственных судебных исполнителей. Численность же частников к этому времени заметно вырастет. Пока их не хватает, особенно остро дефицит ощущается на уровне районов и городов областного подчинения.

Сейчас, к примеру, в Южно-Казах­станской области работают 212 государственных и частных судоисполнителей. Ежегодно на исполнение к ним поступает около 110 тыс. исполнительных документов, из которых исполняется лишь седьмая часть. Приведя такие статистические данные, заместитель прокурора Южно-Казахстанской области Батыржан Джанибеков обратил внимание участников встречи на чрезвычайно большой риск нарушений прав и свобод граждан, неизбежно возникающий при таком объеме нагрузки в этой области правоотношений. Только в 2015 году в надзорный орган поступило около 3,5 тыс. обращений граждан и юридических лиц, недовольных исполнением судебных актов. Проведенный анализ показал, что очевидная нехватка штатной численности ЧСИ в большинстве регионов области может негативно сказаться в будущем на ситуации с исполнением судебных актов, создать определенные проблемы для населения в части доступа к услугам ЧСИ. И это при том, что все социально значимые категории исполнительных документов, включая взыскание алиментов и зарплаты, с нового года отнесены к исключительной компетенции ЧСИ.

Все эти вопросы не остаются без внимания Минюста, который на протяжении последних трех лет работал над созданием информационной системы. Она уже введена в действие, и ею могут пользоваться ЧСИ, получив тем самым доступ сразу к 52 электронным базам данных государственных органов СИОПСО (система информационного обмена правоохранительных и специальных органов). Им отныне нет необходимости писать запросы и ждать ответы. Достаточно нажать кнопку, чтобы получить всю информацию о зарегистрированном имуществе и доходах должника по исполнительному производству. Принятые министерством меры создали прочную основу для дальнейшего развития института ЧСИ и возможности перехода на преимущественно частное исполнение. Участники «круглого стола» оказались едины во мнении, что основой эффективности и своевременного исполнения судебных решений является развитие информационных технологий.

При этом они рекомендовали Минис­терству юстиции, Республиканской палате ЧСИ продолжить ведение мониторинга эффективности реализации 27-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», провести мониторинг действующего законодательства, определить уровень и степень готовности ЧСИ по передаче им ряда категорий исполнительных производств, обеспечить равномерный охват и доступность услугами ЧСИ граждан всех районных центров и значительного числа населенных пунктов областей, не допус­кать фактов нарушений законности в деятельности ЧСИ, необоснованного отказа ими в принятии исполнительных документов, обеспечить техническую подготовленность ЧСИ к работе при преобладающей частной модели судоисполнения.

– Работа, которая ведется по внед­рению института частных судебных исполнителей, имеет положительную динамику, – считает Нурлан Дулатбеков, депутат Мажилиса Парламента. – Существующая законодательная база позволяет осуществлять частникам деятельность по взысканию долгов на должном уровне. Я увидел на примере Сайрамского района и Туркестана, что между частными судебными исполнителями и государственными органами, включая прокуратуру, суды, полицию, есть взаимодействие. Вместе с тем это достаточно молодая служба, она находится в стадии становления и требует внесения корректив. В ходе поездки в регион мы попытались вникнуть в ситуацию на местах. У нас запланировано проведение правительственного часа, на котором обсудим имеющиеся проблемы. Они есть, и их не надо скрывать, а необходимо совместно решать. Депутаты готовы к работе по их урегулированию с учетом зарубежного опыта.