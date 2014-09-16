За достижениями казахстанских судей следит Пьерлуиджи Коллина

Спорт
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Асхат Ниязов
Глава департамента судейства и инспектирования ФФК Маттео Трефолони
За достижениями казахстанского судьи Артема Кучина, который обслужит матч группового этапа Лиги Европы, следит глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, сообщает Kazpravda.kz. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Маттео Трефолони.

"Мы следуем всем рекомендациям ФИФА и УЕФА для того, чтобы наши судьи развивались и прогрессировали. Казахстанские арбитры могут обслуживать международные матчи. Если говорить о заслугах в процентах, то я бы их разделил поровну. Многое сделано в федерации (мы в нашем департаменте тоже стремимся повышать судейский уровень), и, конечно, нужно признать личные качества Артема Кучина. Он, несомненно, развивается в профессиональном плане и достигает таких результатов, – рассказал Маттео Трефолони. – Могу с уверенностью сказать, что Артем Кучин по физической подготовке в числе лучших судей Европы. Казахстанские рефери сдают точно такие же тесты по физической подготовке. Результаты Артема соответствуют уровню известного итальянского арбитра Никола Риццоли. Кроме того, у Кучина есть отличное знание английского языка. Сам Пьерлуиджи Коллина следит за ростом Кучина. В этом году он предоставил Артему с марта возможность обслужить много международных матчей. Теперь уже можно говорить о положительных оценках, подтверждение тому – возможность работать на игре группового этапа Лиги Европы". 

По словам главы департамента судейства и инспектирования ФФК, в казахстанском судействе сейчас происходит смена поколений: "Сейчас у нас есть 2 группы судей. К первой относятся опытные арбитры, но для УЕФА они уже не подходят по возрасту. И 2-я группа – это молодые судьи. Происходит процесс смены поколений, и наша задача состоит в том, чтобы он прошел безболезненно. Есть результаты у Артема Кучина и Евгения Бельского, который в этом году судил матчи финальной части чемпионата Европы U-19. Евгений работал на финальном матче вместе с рефери из Англии и Испании. Это большое достижение".

Маттео Трефолони надеется, что и другие молодые судьи, глядя на результаты своих коллег, будут перенимать лучшие качества и прогрессировать.

"Надо отметить, что у нас одна большая судейская команда, и мы все вместе добиваемся успехов. За последние 2 года могу отметить рост казахстанского футбола. Это и игра клубов, и работа судей", – подытожил Маттео Трефолони.

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