За двойное гражданство оштрафовали свыше 330 жителей Мангистау в 2016 году
С начала года по республике зарегистрирована утрата казахстанского гражданства у 3 926 лиц. Такие данные за 2016 год озвучили в ДВД Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tumba.kz.
В текущем году за двойное гражданство к ответственности было привлечено 399 человек. В ведомстве подчеркнули, что административному наказанию за наличие двойного гражданства подвергнуто 333 бывших граждан Республики Казахстан по статье 495 и 496 КоАП РК.
"В случае получения гражданства другого государства лица должны в течение 30 календарных дней обратиться в органы внутренних дел РК либо в зарубежные учреждения республики. После получения иностранного гражданства им необходимо сдать паспорт и удостоверение личности", – проинформировали в ДВД.
Нарушители, не сообщившие вовремя о приобретении иностранного гражданства, обязаны выплатить штраф в соответствии с законодательством РК.