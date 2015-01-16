Свежий выпуск За экологическую чистоту Глеб МАЛЫХ

Который предполагает сбор, транспортировку и сдачу стеклоотходов для вторичной переработки в жилищных комплексах Астаны, где установлены экспериментальные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора отходов. Проект стартует 1 февраля и продлится до конца текущего года.

Ожидается, что в результате реализации проекта улучшится экологическая обстановка в городе, снизится загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами. Существенной частью проекта является информационно-разъяснительная кампания среди гостей и жителей столицы через размещение материалов в подъездах, на остановочных комплексах и в общественном транспорте с призывом повысить экологическую культуру горожан.

В меморандуме оговаривается активное взаимодействие сторон в улучшении экологической обстановки в Астане и снижении загрязнения окружающей среды путем расширения вторичного использования стеклоотходов. Стороны намерены совместно популяризировать среди населения города идеи раздельного сбора мусора и внедрения «экологического мышления» в целом.