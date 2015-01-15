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За экологию эфира
Лаура ТУСУПБЕКОВА
Палата поддержала инициативу группы мажилисменов, одобрив во втором чтении проект депутатского закона с сопутствующими поправками о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Подчеркнув его важность, Кабибулла Джакупов отметил, что законопроект разработан мажилисменами на государственном языке. Председатель Мажилиса поблагодарил депутатов-разработчиков и выразил уверенность, что принятие закона позволит оградить подрастающее поколение от информации, способной оказать психотравмирующее влияние и побудить к антиобщественному поведению.
Рассмотрение в первом чтении данного законопроекта началось еще в 2013 году. Все это время, вплоть до сегодняшнего дня, депутаты продолжали работу над совершенствованием норм законопроектов.
Так, сопутствующими поправками в Закон «О телерадиовещании» предложены нормы, регламентирующие деятельность иностранных теле-, радиоканалов, призванные обеспечить защиту прав детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также обязывающие электронные СМИ при распространении теле- и радиопрограмм указывать знак возрастной категории информационной продукции. В Закон «О средствах массовой информации» вносится дополнительное основание по приостановлению деятельности СМИ за распространение информации без соответствующего знака возрастной категории, а также несоблюдения времени показа теле-, радиопрограмм с возрастной категорией «18+».
В Закон «О связи» предложены нормы, создающие возможность технического обеспечения ограничений по распространению информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в сетях телекоммуникаций. В Законе «О правах ребенка» закрепляются дополнительные полномочия центральных и местных исполнительных органов с компетенцией по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В Законе «О рекламе» предлагается установить запрет на использование рекламы для пропаганды информационной продукции, причиняющей вред здоровью и развитию детей, представляющей вероятную угрозу их жизни, размещение рекламы на образовательных и воспитательных, учебно-методических предметах и принадлежностях, учебниках, тетрадях и дневниках, используемых несовершеннолетними.
– Эти поправки позволят обеспечить информационную безопасность, в частности, позволят соблюдать принципы эксплуатации радиоэлектронных приборов или приборов высоких частот, создать информационно-программный комплекс, который обеспечит защиту детей от вредной информации в образовательных учреждениях, позволит не использовать рекламу для пропаганды информационной продукции, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также определять требования к интернет-ресурсам, сформировывать и реализовывать государственную политику в области обеспечения информационной безопасности, а также осуществить еще множество других актуальных вопросов в этой сфере, – отметил депутат А. Смайыл.
Обсуждать законопроекты во втором чтении депутаты на пленарном заседании не стали, единогласно одобрили оба документа и направили их на рассмотрение в Сенат.
«Добро» палаты во втором чтении получили и законодательные поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». В частности, это касается норм, регламентирующих заключение долгосрочных договоров поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, поставки медицинской техники, а также долгосрочных договоров по хранению и транспортировке лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Также согласно изменениям можно будет при жизни нотариально завещать свои внутренние органы трансплантологам – для дальнейших пересадок.
Кроме того, законопроектом вводится новая статья «Фармацевтический инспекторат в сфере обращения лекарственных средств». Согласно нововведению фармацевтической инспекции подлежат аптеки, аптечные склады, организации по производству лекарственных средств, организации здравоохранения, осуществляющие доклинические (неклинические) испытания и клинические исследования лекарственных средств.
Предложена норма о введении сертификата на фармацевтический продукт и его выдаче уполномоченным органом, поскольку наличие данного сертификата необходимо при экспорте лекарственных средств.
Во втором чтении депутатами Мажилиса одобрены законодательные новшества и по вопросам правого регулирования сферы интеллектуальной собственности. Предлагается закрепить, в частности, обязанность организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, принимать меры для распределения и выплаты собранного вознаграждения. Также внесено предложение об ускоренном патентовании отдельных объектов по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития.
В этот же день палата взяла в работу пакет новых законопроектов.

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