За экологию и ЗОЖ

Несмотря на плохую погоду, организаторы провели забег в щадящем режиме. Участники на свой выбор преодолевали дистанцию от 2,5 до 5 километров. Таким образом партия «Байтақ» показала, что улучшением здоровья можно заниматься круглый год и при любых погодных условиях.

А в Алматы акция, направленная на формирование экологического сознания и культуры среди молодежи, состоялась в высокогорном урочище Медеу. Кандидаты в Мажилис Айнур Сабитова и Владимир Мартель с молодежью поднялись по лестнице здоровья и установили флаг партии.

Партийцы призвали провести подобные акции в других городах. Это поможет привлечь внимание властей к экологическим проблемам, счи­тают они.