За эндопротезом – в Астану

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Николай ИВАНОВ
Больше десяти лет назад группа энтузиастов-травматологов во главе с директором Казахского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (КазНИИТО) профессором Нурланом Батпеновым объединилась для решения важнейшей медицинской задачи – облегчить жизнь пациентов, страдающих заболеваниями суставов. Причем не только избавить от боли, но и вернуть к полноценной жизни путем создания идеального искусственного сустава. Эндопротез, который теперь называют "КазНИИТО, модель Батпенова", успешно установили 1 300 пациентам.

По подсчетам специалистов, ежегодно в замене тазобедренных суставов в нашей стране нуждаются около 15 тыс. человек. Чтобы обеспечить потребности населения, в день необходимо выполнять до 30 операций. Причем число пациентов растет – если раньше к врачам обращались в основном пожилые люди, то сейчас болезни суставов не щадят даже молодых.

– С увеличением потока больных, нуждающихся в эндопротезировании, в институте с 2009 года функцио­нируют два, а с 2014 года – три отделения на 75 коек, – рассказывает автор технологии Нурлан Батпенов. – С ростом числа осложнений с прошлого года открыто еще одно, единственное в республике отделение последствий эндопротезирования крупных суставов. На базе института также создан республиканский центр соответствующего профиля.

Это сейчас эндопротезирование из разряда уникальных перешло в категорию обычных хирургических вмешательств. Всего несколько лет назад пациенты с больными суставами об этом могли только мечтать. Нина Ивановна приехала в Астану из Северо-Казахстанской области. Рассказывает, что мучилась с самого детства.

– У меня врожденный вывих правого бедра, – говорит женщина. – Это постоянные сопутствующие боли, движения сильно ограничены, плюс ко всему со временем укоротилась левая нога, боли стали просто невыносимыми.

В столице предложили заменить сустав на искусственный, на "КазНИИТО, модель Батпенова". Стала ждать – ее очередь подошла через четыре месяца.

– Сейчас могу ходить, садиться, нагибаться – раньше для меня это было просто пыткой. После операции боли исчезли, мне вытянули левую ногу на 4,5 сантиметра, дискомфорта больше нет, – на глаза Нины Ивановны наворачиваются слезы, но это уже слезы радости.

Таких, как Нина Ивановна, счастливчиков – более тысячи. Письма со словами благодарности приходят в институт со всех уголков страны.

– Прежде чем разработать собственную модель эндопротеза, мы апробировали и внедрили больше 30 аналогов лучших мировых производителей, прооперировали больше семи тысяч пациентов, но результаты не всегда устраивали, – вспоминает Н. Батпенов. – Мы продолжали искать, изучать, исследовать. Так была разработана новая модель – "КазНИИТО".

Автор новинки поясняет, что конструкция ножки эндопротеза дополнена желобом, который позволяет в момент имплантации минимизировать повышение внутрикостного давления, а это в свою очередь позволяет избежать различных осложнений.

В 2012 году эндопротез тазобед­ренного сустава "КазНИИТО, модель Батпенова" был признан лучшим изобретением на респуб­ликанском конкурсе достижений в области изобретательства "Шапагат". К слову, сейчас его с успехом используют не только в столице, но и в ряде регионов, а также в клиниках Кыргызстана, Таджикистана и Германии. Интерес проявляют и в других странах.

Однако гордиться результатами времени нет, говорят в институте. Здесь мечтают, что со временем эндопротез, разработанный в Казахстане, будут выпускать на родине. Пока же в силу объективных причин его производят только в Германии.

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