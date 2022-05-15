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Общество
За езду по обочине наказали полицейского в Мангистау

За езду по обочине на полицейского в Мангистауской области оформили протокол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Водитель на служебном авто полиции объехал затор по обочине.

На кадрах видно, как на глазах водителей патрульный автомобиль спокойно проехал по обочине на перекрестке и вырулил на проезжую часть.

В Департаменте полиции региона сообщили, что на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).

Теперь нарушителя ждет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.

 

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