Свежий выпуск

​За фактами видеть человека

Георгий Ким, депутат Сената Парламента РК

В простой, ясной и доступной форме она разъясняет и нацеливает каждого из нас поменяться. Если мы чего-то хотим достичь нового, то мы должны поменяться в соответствии с требованиями этого нового. Глава государства справедливо пишет: «Кто не будет меняться – того засыпет песком времени». И это верно.

Вводятся новые понятия: «культурная открытость», «культурный достаток», «культурная рациональность», «умеренность». Я думаю, что это правильно, без этих новых понятий, наверное, сложно будет перейти к новому образу мышления. Конечно, используются и те понятия и термины, которые уже устоялись, но они приобретают совершенно новое направление. Допустим, тот же прагматизм, конкурентность.

В статье четко определяются задачи, которые стоят перед обществом, каждым гражданином. Более того, четко расписано, как их выполнять, в какие сроки, каковы предполагаемые результаты.

25 лет нашей Независимости показали всему миру, что мы не просто состоялись, мы работаем над тем, чтобы войти в тридцатку развитых стран. Международное сообщество признало нашу страну, избрав непостоянным членом Совета Безопасности – высшего органа мировой организации.

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