​За фейк ответят

Сеять панику нельзя – об этом знают и взрослые, и дети. Но в любом обществе обязательно найдутся «умники», любители сгустить краски, заработать мнимую славу, спекулируя на тревожной ситуации…

29 января в одном из популярных мессенджеров появилось сообщение о двух пациентах, поступивших с подозрением на коронавирус в городскую клиническую больницу Капшагая. Информация стала быстро распространяться среди жителей Алматы и области, но в тот же день ее опровергла главврач клиники Айман Ракишева.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подоз­реваемых. Оба работают водителями «скорой помощи» в местной больнице. Мужчины доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Что побудило их к тиражированию слухов, будет установлено следствием.

По данному факту начато досудебное расследование, задержанным грозит ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Такие деяния обычно наказываются штрафом до 1 тыс. МРП (свыше 2,6 млн тенге), либо исправительными общественными работами сроком до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года. Дело ведут следователи Капшагая, в отношении подозреваемых принята мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

Говорят, дурной пример заразителен. Днем позже, 30 января, за рассылку в социальных сетях информации о «70 больных коронавирусом в Алматы» был задержан врач-гинеколог центральной больницы Енбекшиказахского района Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по той же статье 274 УК РК, но только по части 2 («деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Наказание здесь уже строже: штраф до 3 тыс. МРП (почти 9 млн тенге), либо исправительные работы до 800 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

После задержания фигурант уголовного дела искренне раскаялся в содеянном, принес извинения казахстанцам, пояснив свой проступок тем, что хотел предупредить друзей и знакомых об опасности коронавируса. Как отметили в полиции, окончательное процессуальное решение будет принято по завершении следственных мероприятий.

– В большинстве случаев граж­дане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений, – рассказал начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев. – Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В связи с чем мы призываем казахстанцев руководствоваться исключительно официальными сообщениями государственных органов, не распространять информацию от сомнительных источников, не сеять панику и ажиотаж.

В свою очередь Министерство здравоохранения в обращении к населению пояснило, что все слухи о распространении в стране коронавируса – фейк. Казахстанцев просят прекратить пересылку в мессенджерах недостоверной информации.

К слову, одна из глобальных социальных сетей уже объявила о мерах противодействия дезинформации о коронавирусе. Компания намерена выявлять и удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые могут причинить вред людям, поверившим в них. С этой целью будет применяться алгоритм фактологической проверки.