За героическую попытку остановить пьяного водителя грузовика наградили полицейского в Нур-Султане

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева старший инспектор Специализированного батальона патрульной полиции Департамента полиции города Нур-Султана Архат Ракишев, который, рискуя своей жизнью, пытался остановить пьяного водителя грузового транспорта, награжден орденом "Айбын" ІІ степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Награду полицейскому вручил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

"Ты своим отважным поступком защитил стольких людей, обеспечил их безопасность", – сказал вице-министр.

Инцидент произошел в декабре прошлого года по улице Кошкарбаева. Тогда при несении службы Архат Ракишев заметил автомашину Howo, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию.

Страж порядка, оценив ситуацию, понял, что водитель многотонного груженого бетоном автомобиля находится в неадекватном состоянии, не реагирует на требования, и решился остановить транспорт.

"Водитель неповиновался его требованию. Поэтому Архат запрыгнул в кабину большегруза. В этот момент мужчина, сопротивляясь, ударил чем-то тяжелым по голове моего сына и сбросил вниз, затем дальше поехал. Другие водители, которые стали свидетелями этой сцены, остановились, чтобы не сбить упавшего на проезжую часть Архата", – поделился отец сотрудника Кабдуали Ракишев.

Патрульные, заблокировав движение, задержали нарушителя. По результатам медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

После того случая капитан полиции перенес две операции. Сейчас ему сложно двигаться и говорить. Архату предстоит дальнейшее лечение.

"Мой сын закончил школу на "алтын белгі". Учился в Евразийском национальном университете, Академии МВД. Он хотел работать полицейским, мечтал об этом. У них нелегкая работа. Многие до сих пор выражают благодарность за его героический поступок, пишут в Instagram. Я горжусь своим отважным сыном", – говорит мама Архата Алма Ракишева.

Коллеги всячески оказывают ему помощь, всегда стараются быть рядом.

А водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к 8 годам лишения свободы.



