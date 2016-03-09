​За главные ценности

Асель МУКАНОВА

Во дворце бракосочетания «Бақыт» председатель партии Серик Султангали и другие партийцы поздравили молодоженов с законным браком. Так, вручая Едилхану и Перизат Нарымбаевым цветы, председатель партии отметил роль молодежи в формировании сильной и успешной нации. Недаром именно семья всегда была одной из главных духовных ценностей человечества. Она символизирует крепость, стабильность и процветание всего народа.

– Партия «Бірлік» будет поддерживать казахстанские семьи на политическом, законодательном, социальном, нравственном уровнях, – подчеркнул С. Султангали.

«Бірлік» также объявила о старте республиканского конкурса рисунков «Отаным менің – Моя страна». В Рес­публиканском предвыборном штабе кандидаты в депутаты Мажилиса Роза Куанышбаева и Аскар Сыздыков ознакомили журналистов с положением конкурса и рассказали о первых четырех его участниках. Присланные работы, где изображены городские пейзажи, просторы родной степи, быт и уклад жизни наших предков, порадовали партийцев своим разнообразием.

С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте партии pp-birlik.kz в разделе «Выборы-2016». Лучшая работа будет объявлена 11 марта, а победителя ждет не только комплект партийной атрибутики, но и при желании торжественное вступление в партию «Бірлік».

Седьмого марта в столичном ТРЦ «Астана Mall», а также по всей стране работали мобильные агитационные пункты партии «Бірлік». А в праздничный день партийцы в рамках агитационной кампании провели акцию «В каждый дом». За чашкой чая они смогли обсудить свою предвыборную программу с астанинцами и выслушать их предложения.

В числе горожан, встретившихся с партийцами, была и интернациональная семья Анд­рея и Гульаим Коршуновых. Они задали многочисленные вопросы членам партии и поблагодарили за вклад в укреп­ление семейных ценностей.

А вчера в Астане прошла торжественная церемония вступления в партию новых членов. 

