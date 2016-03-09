​За главные ценности

Во дворце бракосочетания «Бақыт» председатель партии Серик Султангали и другие партийцы поздравили молодоженов с законным браком. Так, вручая Едилхану и Перизат Нарымбаевым цветы, председатель партии отметил роль молодежи в формировании сильной и успешной нации. Недаром именно семья всегда была одной из главных духовных ценностей человечества. Она символизирует крепость, стабильность и процветание всего народа.
– Партия «Бірлік» будет поддерживать казахстанские семьи на политическом, законодательном, социальном, нравственном уровнях, – подчеркнул С. Султангали.
«Бірлік» также объявила о старте республиканского конкурса рисунков «Отаным менің – Моя страна». В Республиканском предвыборном штабе кандидаты в депутаты Мажилиса Роза Куанышбаева и Аскар Сыздыков ознакомили журналистов с положением конкурса и рассказали о первых четырех его участниках. Присланные работы, где изображены городские пейзажи, просторы родной степи, быт и уклад жизни наших предков, порадовали партийцев своим разнообразием.
С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте партии pp-birlik.kz в разделе «Выборы-2016». Лучшая работа будет объявлена 11 марта, а победителя ждет не только комплект партийной атрибутики, но и при желании торжественное вступление в партию «Бірлік».
Седьмого марта в столичном ТРЦ «Астана Mall», а также по всей стране работали мобильные агитационные пункты партии «Бірлік». А в праздничный день партийцы в рамках агитационной кампании провели акцию «В каждый дом». За чашкой чая они смогли обсудить свою предвыборную программу с астанинцами и выслушать их предложения.
В числе горожан, встретившихся с партийцами, была и интернациональная семья Андрея и Гульаим Коршуновых. Они задали многочисленные вопросы членам партии и поблагодарили за вклад в укрепление семейных ценностей.
А вчера в Астане прошла торжественная церемония вступления в партию новых членов.