За горизонтом отклонения Гольфстрима

В своих возражениях тем, кто делает вид, что проблемы климата их не касаются, Генеральный секретарь Пан Ги Мун как-то заявил: «К сожалению, наша атмосфера не отличает выбросов завода в Азии от выхлопов из трубы американского джипа или от вырубки лесов в Южной Америке или Африке…»В подтверждение этих слов природа, похоже, также решила привести свои веские аргументы. Не так давно на США обрушилась череда мощных ураганов – торнадо. Метеорологи отмечают, что время их появления нехарактерно для Штатов. Как правило, торнадо и ураганы появляются только в середине весны, когда воздух достаточно прогреется. Позже, в феврале, на северо-восточном побережье Соединенных Штатов прошли снегопады и ледяные дожди. При этом перепад температуры достигал до 15 градусов. В январе по восточному побережью материка прошла снежная буря – сильнейшая за 110 лет. Стихия накрыла территорию 11 штатов, где проживает более 85 млн человек.Аномальные погодные условия достигли и берегов Японии. На острове Осима впервые за 115 лет выпал снег и температура атмосферы снизилась до рекордной отметки – минус 5 градусов. В Англии, напротив, вместо снега на Рождество прошли дожди. Из берегов вышли реки, сотни тысяч человек оказались в зоне подтопления. В Арабских Эмиратах выпал град размером с вишню – пус­тыня покрылась снегом. Словом, природа и в самом деле разбушевалась не на шутку.Муссонные дожди в июне нынешнего года побили многие рекорды по количеству осадков и привели к смертоносным наводнениям и оползням во многих районах Китая. Согласно информации The Watchers, в общей сложности в результате природных бедствий погибли 833 человека, еще 233 пропали без вести. Местами всего за 24 часа выпало более 200 мм осадков. На город Мачэн провинции Хубэй обрушилось 285 мм осадков. От наводнений и оползней пострадали 11 провинций, разрушены 40 тыс. домов, уничтожено более 1,5 млн га плодородных сельхозугодий. Прямые экономические потери с начала июня достигли 253 млрд юаней. Самый тяжелый удар от разгула стихии пережили провинции Аньхой, Фуцзянь, Гуйчжоу, Хэбэй, Хубэй, Цзянсу и Цзянси. В результате ненастья многие населенные пункты остались без связи и электроэнергии. Также были размыты дороги и нарушено движение транспорта. Еще одна волна сильных дождей в середине июля была связана с приходом циклона «Непартак», который оставил после себя серьезные разрушения по всей провинции Фуцзянь. В результате удара стихии десятки тысяч домов были разрушены, сотни тысяч местных жителей покинули свои жилища.Между тем в нынешнем году наводнения, оползни и даже снегопады потрясают и Южную Африку, а также Индию и Пакистан. Проливные дожди стали причиной наводнений в Дурбане, Чатсворфе и Аманцимтоти, в то время как Йоханнесбург пострадал от крупного града и торнадо. В Индии муссонные ливни вызвали многочисленные наводнения, в результате которых десятки человек погибли, более 1,2 млн людей эвакуированы, в частности в Ассаме, восточном индийском штате, где протекает река Брахмапутра. Как сообщают информагентства, многие жители были вынуждены перебраться на крыши своих домов из-за сильного наводнения. В результате выхода реки Брахмапутры из берегов значительная часть города Ассам оказалась под водой, а ее притоки затопили территорию 18 округов штата. Целые участки основных дорог и автомагистралей были смыты разбушевавшейся стихией в одночасье.Муссонные дожди посеяли хаос и в Пакистане, вызвав наводнения в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, с начала июля наводнения унесли жизни, по меньшей мере, 55 человек.Ученые США и Новой Зеландии сравнили современные климатические процессы с тем, что происходило на планете в эпоху позднего плиоцена (2,7–3,2 млн лет назад), когда уровень парниковых газов в атмосфере и температуры поверхности Земли был сопоставим с нынешними параметрами. В результате они сделали вывод, что в нашу эпоху следует ожидать неизбежного повышения уровня океана. Это произойдет за счет запасов вод, которые высвободятся при полном таянии ледников Гренландии и Антарктики. Вместе с тем, отмечают исследователи, этот процесс может растянуться на сотни и даже тысячи лет.Так или иначе, но в нашей бурной современности с ее вечными геополитическими страстями мы порой не успеваем задуматься о том, что любой квартиросъемщик, каким, по сути, является человечество, подлежит выселению, если он ведет себя некорректно по отношению к владельцу квартиры. Сегодня он изменил не только климат планеты, но и само время, сделав его интерактивным. При этом нельзя не исключать, что, в отличие от эпохи позднего плиоцена, на сей раз природные механизмы «выселения квартиросъемщика» могут включиться в столь же высокоскоростном режиме.Наши суждения о чем-либо, в том числе о природных явлениях, к сожалению, пока не могут освободиться от влияния сиюминутных умонастроений. Но хуже всего, когда эти выводы замешаны на политической или экономической конъюнк­туре. Современность полна не только природных, но и общечеловеческих коллизий. При этом никто не знает, что больше всего удручает живую природу: концентрация парниковых газов или высокий уровень человеческой агрессии в биосфере. Наши реалии остаются средоточием множества сис­темных перекосов, в результате которых опровергается всякая мысль об истинном равновесии в природе, равноценности материальных и духовных потенций. Практика жизнедеятельности цивилизации за счет эксплуа­тации и потребления биоресурсов, определения мирового развития по уровню ВВП, а не по другим качественным критериям явно не оставляет места согласию мира с природой, при котором, возможно, сама природа укажет человечеству выход из тесной скорлупы земной обители.Между тем, как показывают научные исследования, на сегодня симптомов глобальных климатических изменений более чем достаточно, чтобы не подозревать кого бы то ни было в глобальной климатической «диверсии» или нагнетании ажиотажа на ровном месте. Так, ученые из Университета штата Огайо (США) установили, что остров Гренландия поднимается в результате утраты его ледяной шапкой порядка 100 млрд тонн льда за аномально теплый период 2010 года. Согласно этим выводам остров поднимается из-за интенсивного таяния льдов, вызванного глобальным потеплением. Другого объяснения нет, говорят американские ученые. Науке этот процесс известен как медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности при появлении и снятии нагрузки от ледников. Вблизи территорий с минимальным количеством льда отмечено наибольшее «возвышение» коренных пород – до 2,6 см.Проанализировав полученные данные, ученые отмечают, что поднятие Гренландии – это не континуальный процесс, а «импульсивный», как и таяние льдов.Между тем учеными замечено, что из-за климатических факторов флора и фауна неотступно «мигрируют» от экватора в сторону полюсов и на большие высоты. Считается, что потепление на планете может привести к смещению ареалов обитания и произрастания многих видов животных и растений. Обоб­щив более 2 тыс. зафиксированных случаев изменений традиционных мест обитания животных и растений в мире, исследователи установили, что средняя скорость «бегства» флоры и фауны к полюсу в последние 40 лет составляла 17,6 км и 12,2 м «вверх» – за десятилетие. Это примерно в три раза больше, чем показатели предыдущих оценок.– В среднем растения и животные непрерывно «удаляются» от земного экватора со скоростью 20 сантиметров в час. Данный процесс идет пос­ледние 40 лет, и, скорее всего, он продолжится как минимум до конца века, – говорят эксперты.Неутешительные выводы ученые делают и в связи с активным ростом мха в Антарктиде. Если первые 100 лет колония мха здесь прирастала примерно на 1,25 мм в год, то уже к концу 1970-х годов этот показатель превысил 5 мм.В Университете Канзаса сделали анализ многолетнего мониторинга климатических аномалий и пришли к выводу, что в последние два года их количество резко выросло, а последствия становятся все более масштабными. При этом было выявлено, что на климатические факторы влияет также известный феномен Эль-Ниньо, в результате которого на юге и востоке Южной Америки вопреки обыкновению идут проливные ливни. За последние годы самые большие масштабы наводнения наблюдались в Парагвае, где уровень воды в реках превысил норму на семь метров. При этом более 100 тыс. человек лишились крова, несколько десятков погибли, подтоплены города и поселения.Не менее «влиятельным», чем феномен Эль-Ниньо, является течение Гольфстрим. В настоящее время Гольфстрим отклонился на 800 км в сторону Канады. И если его течение будет отклоняться и дальше, то ледники Гренландии растают быстрее, чем ожидается, массы холодной воды хлынут на материки, фактически смыв Канаду и Великобританию. В настоящее время в Гренландии тают более 80 ледников, в Арктике из-за потепления объем льда сократился в три раза, в Антарктиде за 10 лет – на 100 млрд тонн.Не исключено, что таяние ледников приведет к повышению уровня океанов и морей. Всего несколько сантиметров прироста Мирового океана могут привести к появлению невиданных ураганов и тропических штормов, а несколько десятков сантиметров – к затоплению прибрежных районов вместе с расположенными на них городами. При этом начнется массовая климатическая миграция как людей, так и животных из одних частей света в другие, из территорий, занятых водой, на свободную сушу.По мнению ученых, глобальные изменения климата ведут к росту вооруженных конфликтов на планете. Предполагается, что к 2050 году число таких потрясений может увеличиться в полтора раза из-за потепления климата. По мнению профессора Принстонского университета (США) Соломона Сяна, в настоящее время есть несколько гипотез, объясняющих связь климата и конфликтов. Например, стандартное отклонение, равное единице, соответствует повышению температуры в Африке на 0,4 градуса по Цельсию в течение целого года или потеплению в Америке на 3 градуса в месяц. Установлено, что уже такое изменение температуры увеличивает вероятность межличностных конфликтов на 4%, а групповых – на 14%.Ученые прогнозируют, что к 2050 году при предсказанных темпах глобального потепления в наиболее «горячих» регионах количество межгрупповых конфликтов может возрасти более чем на 50%, если только последую­щие поколения не смогут приспособиться к температурным колебаниям лучше своих предков.Безусловно, в условиях той климатической дилеммы, перед которой будущим поколениям, возможно, придется оказаться, любой всплеск этих конфликтов будет ожесточеннее всех предыдущих. Причем в каждом из этих личностных или групповых вооруженных противоборств за место под солнцем законное право на жизнь будет противостоять аналогичному же праву. При этом драматичность ситуации состоит в том, что из этой ситуации может быть только два выхода: либо вооруженное насилие, либо мирное сосущест­вование людей в подобных чрезвычайных условиях.Как отмечает казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, сверху с космической орбиты очень хорошо видно, каким большим было Аральское море и что от него осталось сегодня. Из космоса видно и то, как ледники Северного полюса уменьшаются в размерах, тают. И не хочется думать, что в этом процессе заключена сила, способная погасить очаги нынешней рациональной цивилизации, чтобы через миллионы лет все началось с чистого листа и с новой легенды о ковчеге…