За госизмену к смерти приговорен президент Йемена

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Фото с сайта un.org
Суд йеменских мятежников хуситов заочно приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смерти за государственную измену, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Заседание суда проходило в столице Йемена Сане – на территории, контролируемой шиитским движением хуситов.

Ранее Абд Раббо Мансура Хади был изгнан из страны. Беглый президент был признан виновным в "подстрекательстве и пособничестве государству – агрессору Саудовской Аравии и его союзникам".

Аналогичный приговор вынесен в отношении еще шести высших должностных лиц правительства Хади, в том числе посла в США Ахмеда Авада бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел Рияда Ясина.

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хуситов – шиитское движение "Ансар Аллах – и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

В конце марта 2015 года саудовцы и их союзники начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

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