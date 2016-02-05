​За гранью времен

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Истоки этой универсальной истории, которая сформировалась в конце ХХ века, лежат в работах Константина Циолковского и Владимира Вернадского. Именно они начали рассматривать человеческую цивилизацию как часть развития космоса, а все события, происходящие на планете, – как часть единой космической теории. Современные ученые подразделили универсальную историю на астрономическую (от Большого взрыва до наших дней), геологическую (история планет, в том числе Земли), биологическую (с момента зарождения жизни) и социальную. Математически моделируя каждый из этих разделов, ученые пришли к выводу, что эволюция во всех этих сферах стремительно ускоряется. И уже к середине ХХI века расстоя­ние между историческими событиями сделается настолько малым, что в развитии человечества произойдут некие существенные изменения.

Один из основоположников современной универсальной истории, российский профессор Акоп Назаретян дал этому красивое и загадочное название – «аттрактор». Он предположил, что после того, как человечество перешагнет эту роковую черту, возможны три варианта развития событий. Первый – конец всей земной цивилизации. Второй – стагнация, зависание на достигнутом уровне. И третий – прорыв в новые возможности развития.

Российский физик Александр Панов пошел в своих исследованиях дальше, вычислив точную дату предполагаемого аттрактора. Он построил график, на котором отметил даты основных исторических событий и промежутки между ними. В результате, по его мнению, время «Ч» для человечества наступит очень скоро, уже в 2027-м. Но в своих прогнозах Панов оптимистичен, склоняясь к третьему варианту.

Действительно, что плохого в том, если интервал между историческими событиями к 2027 году станет настолько мал, что человек не сможет его даже почувствовать? В этом сможет помочь компьютер, который способен не только «различать» события, происходящие чаще, чем миллионы и миллиарды раз в секунду, но и обрабатывать информацию с фантастической скоростью, анализируя ее и давая ответы на поставленные вопросы.

Но кто знает, возможно, скоро компьютер усовершенствуется настолько, что сам начнет задавать вопросы? Если это произойдет, если компьютер начнет самостоятельно мыслить, то рядом с земной цивилизацией возникнет еще одна – машинная. Кстати сказать, это предсказывали еще в прошлом веке писатели-фантасты. В 1946 году американский писатель Мюррей Лейнстер в рассказе «Компьютер по имени Джо» впервые описал не только принцип действия компьютера, но и способность информационных блоков соединяться между собой в сеть, создавая банки памяти. Позже господство компьютеров предсказывали и другие писатели, например, Станислав Лем и Айзек Азимов.

Впрочем, если люди разумно отнесутся к параллельному с ними компьютерному миру и не станут предпринимать попыток с ним бороться по принципу «кто в доме хозяин», а пойдут дальше рука об руку с электронным «братом по разуму», то тогда, по мнению ученых, осуществится «вертикальный аттрактор» – прорыв в будущее. И узнаем мы это очень скоро. Если, конечно, ученые не ошиблись…

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