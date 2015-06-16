За хранение 11 кг героина задержан житель Акмолинской области Политика 714 Альфия Аймакова

Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны у 28-летнего жителя Акмолинской области изъято более 11 кг героина. По данным полиции, он причастен к незаконным операциям с наркотиками на территории столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.



Во время задержания у мужчины при себе имелся пакетик героина весом свыше 300 граммов. При дальнейшем проведении осмотра по месту жительства в хозяйственной постройке обнаружены и изъяты еще 11 кг наркотического вещества.



"На "черном рынке" цена вышеуказанных наркотических веществ составляет более полумиллиона долларов США, либо свыше 55 000 разовых доз, которые не дошли до наркопотребителей. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование", – уточнили в пресс-службе ДВД.



В настоящее время сотрудники ДВД устанавливают каналы поставки и схемы сбыта наркотиков, а также причастность задержанного к совершению других наркопреступлений на территории столицы.

