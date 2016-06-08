За информацию о местонахождении террористов из Актобе заплатят 5 млн тенге

За достоверные сведения о местонахождении объявленных в розыск преступников, устроивших теракт в Актобе, объявлена награда в 5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"В связи с опасностью бежавших преступников, за достоверные сведения об их местонахождении объявлено вознаграждение в размере 5 миллионов тенге", – сообщили агентству в правоохранительных органах региона в среду.
В минувшее воскресенье в Актобе группа неизвестных совершила нападение на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате шесть человек были убиты и 38 ранены, большинство из них военнослужащие. Нападение было признано терактом, в Актобе был объявлен "красный" уровень террористической угрозы, а по всему Казахстану на 40 суток установлен "желтый" уровень.
Большинство участников нападения задержаны. В розыске находятся шесть человек. По данным КНБ, ликвидированы 13 человек, ранены 14. Кроме того, на стадии подготовки к преступлению от участия в нем отказались 20 лиц.
Сегодня Президент поручил силовым органам найти и наказать по всей строгости закона всех нападавших.
