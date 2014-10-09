За исполнение "контрафактных" песен арестовали партию китайских игрушек
Марат Манаспаев
Поводом для ареста послужило то, что игрушки воспроизводили фрагменты музыкальных произведений "Новогодние игрушки", Grandma got over by a
Reindeer ("Бабушку сбил олень Санты") и Les Champs Elysees ("Елисейские
поля") без соответствующего разрешения от правообладателей. Об этом сообщает портал "Новый регион".
Таможенники известили о происшедшем создателей музыкального
произведения "Новогодние игрушки" – автора текста Андрея Дементьева и
автора музыки Аркадия Хоралова. Также были оповещены представители
правообладателей на Grandma got over by a Reindeer и Les Champs Elysees
на территории России.
В настоящее время таможня решает вопрос о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Стоимость
игрушек, поющих "контрафактные песни", составляет почти полтора миллиона
рублей.