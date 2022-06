За исполнение "контрафактных" песен арестовали партию китайских игрушек

Поводом для ареста послужило то, что игрушки воспроизводили фрагменты музыкальных произведений "Новогодние игрушки", Grandma got over by a Reindeer ("Бабушку сбил олень Санты") и Les Champs Elysees ("Елисейские поля") без соответствующего разрешения от правообладателей. Об этом сообщает портал "Новый регион". Таможенники известили о происшедшем создателей музыкального произведения "Новогодние игрушки" – автора текста Андрея Дементьева и автора музыки Аркадия Хоралова. Также были оповещены представители правообладателей на Grandma got over by a Reindeer и Les Champs Elysees на территории России.В настоящее время таможня решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Стоимость игрушек, поющих "контрафактные песни", составляет почти полтора миллиона рублей.