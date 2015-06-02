Спорт
За использование допинга спортсменов могут дисквалифицировать на 4 года
Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта организовала семинар на тему «Иземенения и дополнения в Кодекс WADA 2015». Лектором выступил ведущий научный сотрудник Казахстанского Национального Антидопингового Агентства Жанар Андасова. Об этом Kazpravda.kz сообщили в пресс-службе Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.
В работе семинара приняли участие тренеры, члены комплексно-научных групп национальных сборных команд Республики Казахстана по боксу, греко-римской, вольной и женской борьбе, координаторы по медицине Казахстанской Федерации бокса, Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы, Федерации тяжелой атлетики, Казахстанской федерации таеквондо (WTF).
Участникам разъяснили новые методы борьбы с допингом в спорте, новую редакцию антидопингового Кодекса правил, который вступил в силу с 1 января 2015 года.
Отметим, что в новый Кодекс было внесено более двух тысяч поправок. В том числе, увеличен срок дисквалификации спортсмена в зависимости от тяжести нарушения от двух до четырех лет. Новый Кодекс также предусматривает в обязанностях персонала, работающего со спортсменом, запрет на использование запрещенных субстанций. В новую редакцию внесен новый термин "соучастие", которое является нарушением Кодекса, а также все виды его намеренного проявления - помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие и др.
Нурдаулет Сабыртаев, координатор по медицине Казахстанской федерации таеквондо (WTF):
- Внимание, которое уделяется антидопинговым мерам, безусловно, оправдано. Сегодня весь спортивный мир активно борется за «чистый спорт», и казахстанские специалисты должны быть тоже в этом заинтересованы. На лекции сегодня нам разъяснили поправки в Кодекс, рассказали об изменении списка нарушений Кодекса правил ВАДА, который был расширен с восьми до десяти, о сроках дисквалификации и об ответственности не только спортсмена, но и всех людей, которые находятся рядом во время подготовки к соревнованиям. Считаю, что подобные мероприятия очень важны, а потому радует, что в Конфедерации этому вопросу уделяется достаточно серьезное внимание.
Напомним, в этом году, ставшим «Годом медицины и борьбы с допингом», Конфедерация намерена уделить особое внимание работе комплексно-научных групп, которые работают с национальными сборными командами, а также усовершенствовать подход к антидопинговой программе.

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