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​За какие дороги мы платим?

Нами изучен публичный договор, размещенный на сайте АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», от имени которой филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» осуществляет взимание платы за проезд автотранспортных средств на данном участке.

Анализ положений данного договора показал, что на оператора не возложена обязанность по содержанию проезжей части в состоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, тогда как много обязанностей возложено на пользователей, которые исправно платят за проезд. Также определен порядок возмещения ущерба, причиненного имуществу АО «НК «КазАвтоЖол» в результате аварий, произошедших в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и несвоевременной очисткой проезжей части от снежных заносов и переметов.

Мы видим, что доходы и бюджет данной организации исчисляются миллиардами тенге, однако это никак не влияет на изменение в лучшую сторону ситуации с безопасностью движения на этом скоростном участке. К нашему прискорбию, граждане как гибли, так и продолжают гибнуть, а эти потери невосполнимы как для родных и близких, так и для общества.

В рамках программы «Нұрлы жол» планируется введение платных участков дорог в направлении городов Караганды и Павлодара, что может привести к таким же трагедиям при их эксплуатации.

В связи с этим по платному участку дороги Астана – Щучинск автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I категории Астана – Петропавловск просим предоставить информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги со смертельным исходом с момента введения платного проезда в разрезе годов и месяцев, какие принимаются меры по обеспечению безопасности движения и насколько они действенны.

Считаем необходимым провести оценку эффективнос­ти механизма взаимодействия АО «НК «КазАвтоЖол», оператора, органов внутренних дел, территориальных органов власти по предупреждению дорожно-транс­портных происшествий и ликвидации чрезвычайных ситуаций на платном участке дороги, а также разработать и принять комплекс мер, направленных на исправление ситуации.

Из депутатского запроса Айкына КОНУРОВА

Жестко и повсеместно

В последнее время тема педофилии все чаще звучит в новостях. Мы регулярно слышим о совершаемых против несовершеннолетних детей насильственных действиях. За последние 10 лет число педофилов в Казахстане увеличилось, количество преступлений, несмотря на принимаемые со стороны правоохранительных органов меры, не уменьшается.

На портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры заработала база педофилов, где отображаются данные о тысяче двухстах преступниках. Из них 63 ранее уже имели судимости за эти преступления.

В Казахстане принят закон о введении нормы о принудительной химической кастрации педофилов, которая будет применяться с 2018 года.

Однако, исходя из мирового опыта, многие правозащитники, юристы, врачи сомневаются, что эта мера избавит мир от педофилии.

Недавно Южная Корея заявила о введении смертной казни для всех преступников, обвиняемых в изнасиловании и убийстве детей до 13 лет.

Во Франции с 2005 года применяются медицинские препараты в виде ежемесячных инъекций.

В России законом, принятым в феврале 2012 года, предусматривается пожизненное лишение свободы за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних моложе 14 лет.

Представители Генеральной прокуратуры на воп­рос об отмене моратория на смертную казнь ответили, что это должно рассматриваться не юристами, а обществом.

На основании вышеизложенного, прошу поручить соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос пожизненного лишения свободы за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних моложе 14 лет, отменить сроки давности по всем преступлениям, совершенным педофилами, ввести уголовную ответственность за интимную переписку взрослых с детьми в Интернете, включить в данную категорию и любителей похищать 14–15-летних девушек, которые ссылаются на так называемое согласие будущей невесты, и ввести уголовную ответственность для лиц, скрывающих эти факты. Также считаем необходимым создать группы быстрого реагирования из волонтеров, установить легко запоминающийся телефонный номер и проводить широкую рекламную работу «горячей линии», принимающей тревожные звонки круглосуточно, установить четкую систему контроля поведения освобожденного насильника.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о запрете их расселения в непосредственной близости от школ, детских садов, поликлиник, других общественных мест, посещаемых несовершеннолетними, и уведомлять соседей о прошлом такого жильца, ввести обязательное регулярное посещение освобожденным преступником органов полиции, соответствующей психологической службы.

Из депутатского запроса Артура ПЛАТОНОВА

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