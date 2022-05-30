За картельный сговор на закупках на 539 млн тенге оштрафовали две компании в Нур-Султане

ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на общую сумму 539,9 миллиона тенге за картельный сговор на закупках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Таким результатом завершились судебные разбирательства по итогам расследования, проведенного Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Нур-Султану в отношении ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой", которые длились практически год.

Как сообщалось, в марте 2021 года антимонопольный департамент по г.Нур-Султану завершил расследование по факту картельного сговора между компаниями в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тг. Тогда было установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.

В частности, 9 апреля 2020 года организатор закупок АО "НК "КазАвтоЖол" объявил тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. ТОО "АБК-Автодор НС" предложило цену, равную стартовой, – 7 280 315 541 тенге, а ТОО "Казахдорстрой" снизило цену на 0,004%, или на 315 541 тенге, от стартовой, предложив 7 280 000 000 тенге. По итогам конкурса ТОО "Казахдорстрой" было признано победителем. В результате по итогам 7 лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, причем без проявления конкурентной борьбы.

ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" обжаловали приказ об утверждении заключения столичного антимонопольного департамента по результатам расследования. По итогам судебных разбирательств в трех инстанциях судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан принято решение в пользу антимонопольного органа.

В отношении ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" были возбуждены административные дела. По итогам рассмотрения в октябре 2021 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г.Нур-Султана предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму: ТОО "АБК-Автодор НС" – 106,3 миллиона тенге, ТОО "Казахдорстрой" – 433,5 миллиона тенге.

По результатам разбирательств в апелляционной инстанции в апреле-мае 2022 года судом г. Нур-Султана постановления судов первой инстанции оставлены без изменения. Постановления судов вступили в законную силу.

ТОО "АБК-Автодор НС", согласно графику погашения, оплачена часть штрафа в размере 54,7 миллиона тенге.