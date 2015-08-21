За "Кайратом" остается последнее слово

Прошедшая ночь, в ряду множества событий, стала особенной для болельщиков футбольного клуба "Кайрат". Первый матч в рамках раунда плей-офф Лиги Европы алматинцев с именитым французским "Бордо" породил надежду на продление европейского сезона для отдельно взятого казахстанского коллектива.Поражение с минимальным счетом на выезде с таким соперником не может не вселять уверенность в том, что подопечные Владимира Вайсса на следующей неделе дадут бой в ответном матче на Центральном стадионе Южной столицы.Понятное дело, что французские игроки пытались обеспечить голевое преимущество перед приездом в Алматы. Однако, добиться им удалось этого лишь однажды, когда в середине первого тайма Хазри забил весьма красивый гол в ворота гостей красивым дальним ударом под перекладину ворот Плотникова.Дальше можно было ожидать сценарий развития событий, не сулящий нам ничего хорошего. То бишь, увеличения цифры в графе "голы в ворота гостей из казахской степи", к чему морально были готовы многие болельщики страны. Но на радость казахстанцев, дело ограничилось лишь этим мячом. Понятно, что определенную роль в таком исходе сыграли проблемы с кадровым составом в составе жирондинского клуба, лишившемся ряда ключевых игроков, но нам то все равно: свои проблемы каждый решает в силу отпущенных возможностей. Кайратовцы же продемонстрировали наличие характера, что не позволило им пропустить больше голов и на протяжении матча пытались огрызаться. Правда, хозяева поля могли увеличить преимущество, но удача в эти моменты была благосклонна к алматинцам (стоит вспомнить, как вместо Плотникова сыграла штанга кайратовских ворот).Острота у ворот "Бордо" возникала не так часто, но были запоминающиеся моменты, когда на ударную позицию выходили Исаэль, Риера, Исламхан, которым не хватило точности. Однако сам факт созидания опасных эпизодов, имевших логическое завершение в виде удара, внушает оптимизм: не так страшен черт, как его малюют.Как и после встречи "Астаны" с АПОЭЛем двумя днями раньше в Лиге чемпионов, так и после встречи "Бордо" с "Кайратом" можно с удовлетворением отметить, что наши футболисты постепенно обретают новое мироощущение, избавляясь от психологии заведомых аутсайдеров и применяют имеющиеся игровые навыки в условиях давления чуждых трибун, при противодействии соперника, класс которого на голову выше.В праве ли мы рассчитывать на удовлетворительный исход по итогам двухматчевого противостояния? Да, конечно! Было приятно видеть, что у наших ребят получался контроль мяча на протяжении продолжительных отрезков. Развитие атаки, начинавшееся от своих ворот завершалось конечным ударом по цели. Взаимопонимание игроков в центре поля при подготовке наступления, внушает оптимизм. И прежде всего, благодаря лидерским качествам Анатолия Тимощука и Бауыржана Исламхана, с каждым матчем все больше понимающих друг друга и партнеров, где многое конечно же зависит от действий украинского легионера, под стать которому выступает и "Баторик" .Порадовало отсутствие нервозности и у наших игроков оборонительной линии. Если провалы случались, то это говорило о более высоком мастерстве французов, а не о наличии мандража у защитников "Кайрата". Ну и если кто видел трансляцию, то мог обратить внимание на настрой трибун. Болельщики "Бордо" не воспринимали всерьез казахстанскую команду, и были уверены, что кайратовцы сами преподнесут победу их любимцам, пропустив с пяток мячей. То есть оставались, как бы над игрой, в качестве созерцателей. В Алматы картина будет совсем другая. Наш болельщик во время ответной игры будет на порядок требовательней и сделает все со своей стороны, чтобы включиться в борьбу и стать 12-м игроком "Кайрата". Хотя французам к подобному давлению трибун не привыкать, здесь этот фактор станет катализатором для нашей команды, которая при поддержке болельщиков способна прыгнуть выше головы. Но, повторимся еще раз, посмотрев на жирондинцев, наши игроки и болельщики сделали вывод: играть с таким соперником на равных и выигрывать у "Бордо" можно.Увидеть своими глазами, посмотреть с чем "едят французов на ужин" планируют болельщики из разных городов. Уже сегодня утром многие решили лично присутствовать на том, как Исламхан и компания будут решать одну из главных своих задач в нынешнем сезоне и бомбят алматинскихдрузей просьбами о покупке дополнительных билетов на эту важную для всей страны игру. Да, будет сеча, предвкушение растянется на несколько дней, и ответный матч с "Бордо" должен запомниться нам надолго. И желательно, чтобы послевкусие после пробы "бордосского" было приятным.Ведь Вайссу же есть что еще доказывать своим работодателям?