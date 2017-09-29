Происшествия
За казахстанцами, пострадавшими в аварии в Турции, отправлен спецборт санавиации
Айнур Курамысова
За гражданами Казахстана, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Турции, отправлен борт санитарной авиации, сообщил вице-министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"Государство пошло на беспрецендентные меры, чтобы вернуть наших граждан с Антальи. Для этого сейчас направляется борт санитарной авиации, который ориентировочно должен прибыть к 12 часам по местному времени. Данный самолет рассчитан на три лежачих места. Это впервые в истории Казахстана, когда мы эвакуируем из дальнего зарубежья одновременно трех пациентов. Риски, конечно, есть, но это непростой борт, он полностью оснащен. На борту реанимационная бригада, находятся медики. Один рейс этого борта стоит не меньше 50 тысяч долларов", – сказал вице-министр.

При этом он отметил, что возмещение государством затрат на санитарную авиацию производится, когда пациент находится в критическом состоянии. 

Он подчеркнул, что вся медицинская помощь, которая нужна пострадавшим, будет оказана в полном объеме.

"Мы привозим их в Астану, ключевой институт здесь, НИИ травматологии и ортопедии. Будет требоваться консультация Национального нейрохирургического центра, где самые высокие технологии. Для нас самое важное – сохранить здоровье этих детей. Поэтому мы эвакуируем их именно в Астану, чтобы оказать самую квалифицированную помощь. Все это будет делаться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", – сообщил Цой.

В свою очередь, по четвертой пострадавшей представитель Минздрава проинформировал, что "она может без сопровождения медработника выезжать рейсовым самолет", так как показаний в санитарной эвакуации нет.

Он  таже сообщил, что ожидаемое время прибытия борта 10 вечера по времени Астаны.


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