За каждым принятым законом стоят жизни десятков тысяч семей и конкретных людей – Ашимбаев

Общество
Айдана Демесинова
Фото: parlam.kz
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поделился своим мнением о работе нынешней системы организации законодательной власти. Свои размышления по данной теме он приурочил к проходящим выборам депутатов Сената, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента. Согласно действующему законодательству 17 сенаторов, по одному от каждой области, столицы и городов республиканского значения, будут избраны выборщиками - депутатами маслихатов. Частичное обновление состава Сената происходит раз в три года. При этом в общем составе Сената 15 депутатов назначаются Главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в Палате национально-культурных и иных значимых интересов общества", - написал Ашимбаев в Facebook.

Он отметил, что в нынешней системе законодательной власти Сенат обеспечивает представительство в Парламенте всех регионов страны, преемственность законодательной политики при обновлении состава Мажилиса и качественное рассмотрение законопроектов.

По мнению Ашимбаева, представление интересов регионов в Сенате особенно важно с учетом пропорциональной системы выборов в Мажилис, депутаты которого избираются через партийные списки по единому общенациональному округу, а также Ассамблеей народа Казахстана.

"Нынешняя система организации законодательной власти обеспечивает качественную проработку принимаемых законов. Все действия по принятию законов должны быть поэтапными и логичными, обеспечивая всесторонность и глубину изучения рассматриваемых вопросов. К тому же, от качества законодательного процесса во многом зависит все дальнейшее нормотворчество госорганов, а значит и жизнь всего государства. За каждым принятым законом стоят жизни десятков тысяч семей и конкретных людей. Таким образом работа двух Палат Парламента позволяет сделать законотворческой процесс более эффективным, сбалансированным и обеспечить принятие Законов исключительно в интересах страны и всех ее граждан", - продолжил сенатор.

Он добавил, что на нынешнем этапе развития Казахстана ключевая роль депутатов Сената заключается в законодательном обеспечении модернизационной повестки Главы государства, направленной на повышение качества жизни населения и обеспечение инклюзивного экономического роста.

"Одной из ключевых задач также остаётся совершенствование правой базы для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Уверен, что избранные сегодня сенаторы с момента получения соответствующих полномочий будут активно работать на выполнение этих стратегических задач", - резюмировал Ашимбаев.

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