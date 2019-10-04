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За кондуктора – валидатор
Жубаныш Байгуринов
Реализуется это новшество в регионе в рамках пилотного проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты. В настоящее время на 53 автобусах по 8 маршрутам уже установлено механическо-электронное устройство – валидаторы. Как известно, оно весьма удобно и предназначено для производства и проверки уплаты с платежных карт пассажиров во время проезда в общественном транспорте. По словам акима Актобе Мавра Абдуллина, до конца текущего года весь общественный транспорт будет переведен на данную систему.