За кондуктора – валидатор

Реализуется это новшество в регионе в рамках пилотного проекта при поддержке Минис­терства труда и социальной защиты. В настоящее время на 53 автобусах по 8 маршрутам уже установлено механическо-электронное устройство – валидаторы. Как известно, оно весьма удобно и предназначено для произ­водства и проверки уплаты с платежных карт пассажиров во время проезда в общественном транспорте. По словам акима Актобе Мавра Абдуллина, до конца текущего года весь общественный транспорт будет переведен на данную систему.

Как считают местные власти, использование платежных карточек в автобусах позволит минимизировать наличный расчет и сделает систему платежей прозрачной. Для этих целей валидаторы должны быть установлены на всех маршрутах. Кроме того, прозрачная работа общественных перевозчиков позволит повысить зарплату водителям, чтобы они были заинтересованы работать строго по времени и не носиться друг за другом наперегонки на дорогах.

В целом в сфере общественных перевозок на 50 с лишним маршрутах сегодня задействовано 370 автобусов. Между тем потребность в них составляет по областному центру 420. В связи с чем планируется расширение автопарка. Сегодня две компании занимаются пассажирскими перевозками – ТОО «АТП» и компания «Акжол».

Цифровизация – единственный правильный путь, чтобы решить вопросы по улучшению сервиса пассажироперевозок, и валидаторы – удобная цивилизованная форма расчетов, считает аким области Ондасын Уразалин. Во-первых, это минимум контактов с кондуктором, снятие многих коррупционных рисков. Второе – это правильные расчеты, которые позволят стратегически планировать тот же бюджет.

Не получится ли так, что новая система электронного билетирования окажется лишь очередным пробным шаром и на нем будет поставлена через короткое время жирная точка, как это случилось в некоторых городах страны при внедрении так называемой системы «Оңай» и других аналогичных? Дело, как известно, там дошло до того, что люди, которые купили специальные социальные карточки, не могли воспользоваться ими, потому что кондукторы и водители сознательно воспрепятствовали этому, ссылаясь на неисправность электронных устройств. И наличный расчет опять взял верх.

– Любой опыт, даже отрицательный, это все равно хорошо, – полагает глава региона. – Мы учли те проблемы, которые возникли при реализации данной инновации в больших городах, и постарались минимизировать эти риски.

Один из них, безусловно, касает­ся реального сопротивления автоперевозчиков и конкретно отдельно взятых их сотрудников этому новшеству, поскольку им легче было брать наличными. То есть за этим стоит теневой бизнес , который заинтересован тем самым скрыть доход, положить его себе в карман. Потому и шли на крайние меры – сознательно ломали валидаторы.

Для недопущения этих ошибок в регионе намерены подойти к решению этой проблемы комплексно, с привлечением общественности, чтобы наглядно продемонстрировать эффективность нового метода как для перевозчика, так и пассажира. Помимо снятия ряда технических вопросов, которые еще имеются, власти исходят из того, что реализация данной программы позволит вывести из тени как минимум 1 000% средств. Это довольно существенные деньги в обороте автоперевозчиков. В третьих, эти же доходы будут направлены в первую очередь на увеличение зарплаты водителей, техперсонала, обслуживающего автобус­ный парк. То есть они должны получать достойную оплату, и в этой ситуации работать в тени и класть деньги в свой карман им станет просто невыгодно. Поскольку есть альтернатива: работать честно, прозрачно и получать ту же высокую зарплату, какую приходилось брать, прячась и пугаясь каждого шороха. Как правило, нормальный человек выбирает достойный первый вариант. Помимо роста зарплаты новая система будет способствовать и повышению культуры обслуживания пассажиров. Водители и кондукторы в общественном транспорте будут носить хорошую униформу, что, в свою очередь, повысит к ним требования, ответственность. Культура обслуживания – это и прибытие маршрута к месту назначения строго по времени, без опозданий. Предусмотрено в автобусах внедрение и системы оповещения, контроль движения маршрута через диспетчерскую службу.

Что касается социальной платежной карточки, то она универсальная, и ее легко можно будет приобрести в отделениях Казпочты. По большей части она ориентирована на социально уязвимые слои населения. Чтобы не было каких-либо нареканий в техническом плане, ныне в ­реальном режиме отрабатывают­ся все нюансы. По этой причине систему не стали запускать сразу по всему городу, а лишь по отдельным маршрутам. То же самое и по школам, где дети по этой же социальной карточке могут обслуживаться в столовой. Идет полная отработка в пилотном режиме, чтобы исключить любой минус и уже к концу года запустить электронную методику повсеместно.

Так или иначе при внедрении карточки остается еще система наличного расчета, и это влияет на то, что там должен присутствовать кондуктор. При этом пассажир все еще будет испытывать некоторые неудобства. В идеале этот валидатор должен быть стационарно прикреплен у входа, и пассажир, входя в автобус, должен лишь провести карточкой по нему, получив подтверждение своей оплаты. Существует еще нюанс с наличием бумажного чека – насколько он необходим?! Все эти вопросы технического плана все еще предстоит обдумать и решать.

Валидатор – это только начало. С чего-то все равно надо начинать, считают местные власти. Ведь дорогу осилит идущий, пусть даже путем проб и ошибок.

Поставлена задача, что эта система должна быть максимально универсальной: скажем, приехал гость в город, и он не должен искать соответствующую карту для проезда, он может воспользоваться любой своей банковской платежкой. Вышел из дома и забыл карточку – может заплатить наличными. То есть система должна быть многовариантной, многофункциональной. Лишь в этом случае есть возможность минимизировать нарекания граж­дан. При расчетах любыми видами карточек, социальная или банковская, тариф, утверждают власти, будет неизменный. Более того, ряд банков идут на то, чтобы их платежные средства при использовании в автобусе позволили бы сэкономить пассажиру до 50% стоимости. То есть при тарифе 80 тенге с пассажира возьмут лишь 40, а вторую половину банк компенсирует. Это при использовании их платежных карточек. Но эта акция будет длиться от 3 до 6 месяцев, чтобы популяризировать безналичный расчет. Прорабатывается и вопрос внедрения до 1 января дифференцированного тарифа. При наличном расчете он будет составлять 160 тенге, а карточкой – 80 тенге. В этом случае пассажирам, безусловно, выгоднее будет пользоваться карточками. Это позволит легко и точно рассчитать: сколько пассажиров перевезено и сколько поступило оплаты на маршрутах за рабочие сутки.

Одновременно в Актобе ведется работа по приведению автобусных остановок в единый вид с созданием необходимых условий и удобств для пассажиров. В том числе и в зимнее время в период ожидания ими своего маршрута. Рассматриваются вопросы обустройства самих павильонов. В целом по городу их около 600 на остановках. Опять-таки делается ставка на их многофункциональность. По словам акима города, планирует­ся полная замена всех остановок, и для этого в проработке несколько вариантов эскизов. Они будут утверждаться при согласовании с общественнос­тью, а со следующего года будут выделены средства на их строительство.