За конвейером – роботы Свежий выпуск 553 Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

Его интересовал производственный процесс от самых азов до упаковки готовой продукции на вместительных поддонах и отправки их на склад.

Столь пристальное внимание к производственным процессам обусловлено тем, что ТОО «Фирма «Арасан» является успешно развивающейся компанией, использующей в производстве новые технологии. К слову, даже легкую картонку между бутылками на поддоне устанавливает не человек, а отдельная машина-робот.

– Мы были региональными производителями, а теперь вышли на республиканский рынок, и наша продукция уже известна во всей стране. Мы выпускаем продукцию с биоактивным йодом, чтобы она не раздражала желудок. Линейка нашей продукции постоянно расширяется: лимонад дюшес, тархун, зеленый, черный чай, – рассказал акиму области директор по производству товарищества Дмитрий Ерастов.

И действительно, новый производственный цех компании впечатляет: практически весь процесс автоматизирован, что способствует повышению качества продукции, производительности труда, соблюдению санитарных норм и правил. Вместо прежних десятков работников у конвейера – операторы с ноутбуками. Сырье для производства также отличается отменным качеством. Глава области положительно оценил работу предприятия.



