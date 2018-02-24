За кражи во время намаза в мечети осужден 25-летний житель Уральска
Суд признал 25-летнего жителя Уральска К. виновным в четырех кражах в мечети и грабеже и приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы, ущерб потерпевшим возместили родственники осужденного, сообщает "Уральская неделя".
Карманника задержали в Уральске после того, как несколько прихожан мечети пожаловались на пропажу денег. Выяснилось, что кражи происходили в тот момент, когда верующие молились. Вора удалось установить по камерам наблюдения, общий ущерб от его "деятельности" достиг полумиллиона тенге. Ранее 25-летний мужчина был судим за кражу и амнистирован. В этот раз спустя два месяца следствия он предстал перед судом. Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РК 188 "Кража" и 191 "Грабеж".
"Назначить К. наказание в виде трех лет лишения свободы по статье 191 УК РК, освободить от наказания по статье 188 УК РК, в связи с примирением сторон, добавить два месяца неотбытого наказания за прошлое преступление", – зачитал приговор судья Руслан Жумагулов.
По словам судьи, ранее К. в связи с амнистией освободили из мест лишения свободы и установили за ним пробационный контроль. Но, несмотря на контроль, он уехал из Атырау в Уральск в поисках "легких денег". Притворяясь верующим, он заходил в мечеть, после чего выходил в раздевалку и воровал из карманов прихожан деньги. Кроме того, по данным следствия, К. избил и ограбил прохожего на трассе Уральск – Атырау, похитив у него банковские карточки, документы, 185 тысяч тенге и телефон.
Ущерб всем потерпевшим в ходе досудебного расследования был восстановлен семьей осужденного.