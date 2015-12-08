Судом №2 Есильского района Астаны к 3 годам лишения свободы приговорены граждане Республики Молдовы, занимавшиеся кражами с платежных банковских карт на территории Астаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД столицы.
Сообщается, что преступники были задержаны 14 июля текущего года в здании аэропорта Астаны.
В ходе следствия по месту проживания задержанных было обнаружено и изъято 4 "фишинговых" и "шиминг"-устройств с видеокамерами, с помощью которых осуществлялись копирование и "завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе".
Иностранные граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 399 (незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации); ч. 1 ст. 205 (неправомерный доступ к информации, информационной системе); п. 2 ч. 2 ст. 208 (неправомерное завладение информацией); ч. 1 ст. 223 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, а также информации, связанной с легализацией имущества); ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст. 188 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, 6 июля АО "Народный банк Казахстана" заблокировал
платежные карты 48 своих клиентов по причине подозрения на возможные мошеннические операции. Позже подозрения подтвердились, и в банке сообщили, что на одном из принадлежащих ему банкоматов в Астане служба безопасности обнаружила скимминговое устройство
.