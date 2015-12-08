За кражу денег с банковских карт в Астане осуждены иностранцы

Закон и Порядок
1024
Судом №2 Есильского района Астаны к 3 годам лишения свободы приговорены граждане Республики Молдовы, занимавшиеся кражами с платежных банковских карт на территории Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД столицы.

Сообщается, что преступники были задержаны 14 июля текущего года в здании аэропорта Астаны.

В ходе следствия по месту проживания задержанных было обнаружено и изъято 4 "фишинговых" и "шиминг"-устройств с видеокамерами, с помощью которых осуществлялись копирование и "завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе". 

Иностранные граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 399 (незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации);  ч. 1 ст. 205 (неправомерный доступ к информации, информационной системе); п. 2 ч. 2 ст. 208 (неправомерное завладение информацией); ч. 1 ст. 223 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, а также информации, связанной с легализацией имущества); ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст. 188 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, 6 июля АО "Народный банк Казахстана" заблокировал платежные карты 48 своих клиентов по причине подозрения на возможные мошеннические операции. Позже подозрения подтвердились, и в банке сообщили, что на одном из принадлежащих ему банкоматов в Астане служба безопасности обнаружила скимминговое устройство.

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Выбирай дело по душе
Сеянцы поставил спонсор
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Изменились школьные меню
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
С заботой о родном крае
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Сел за решетку на всю жизнь
Жителя Сатпаева осудили за пропаганду терроризма
«Дочку» КТЖ оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге
Серийный вор маскировался под электрика в Костанае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]