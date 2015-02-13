За кражу печенья павлодарцу грозит штраф до 1 млн тенге
Уголовное дело за кражу печенья из кондитерского магазина возбудили павлодарские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный сайт pavlodarnews.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДВД региона, установить и задержать подозреваемого удалось с помощью камер наблюдения. Им оказался 40-летний житель Павлодара, которого стражи порядка поймали в соседнем квартале с коробкой печенья в руках.
В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 175 УК РК ("Кража"), которая предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере от 200 до 700 МРП (или от 400 тыс. до – 1,3 млн тенге). Также его могут привлечь к общественным работам либо ограничить свободу до 2–3 лет.
Всего, по данным ДВД, с начала текущего года с помощью камер внешнего видеонаблюдения павлодарские полицейские раскрыли 3 преступления и выявили 570 правонарушений на улицах и в общественных местах города.