За кражу золота казнили шесть человек в Иране

Шесть человек, признанных судом виновными в организации преступной группировки, занимающейся кражей золота у граждан, казнили в Исламской Республике Иран, передает "Российская газета".
"Казнь через повешение прошла 18 агуста в 06.00 по местному времени в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави", – цитирует информагентство Tasnim заявление заместителя генерального прокурора провинции Хасана Хейдари.
При этом чиновник не стал приводить подробности уголовного дела и судебного процесса, отметив лишь, что казнь "послужит уроком, тем, кто жаден до собственности других и пытается нажиться за чужой счет".
В Иране к смертной казни приговариваются осужденные за совершение особо тяжких преступлений, таких как шпионаж, государственная измена, убийство, вооруженное нападение, гомосексуализм, супружеская неверность, изнасилование, вероотступничество и наркоторговля.
"Казнь через повешение прошла 18 агуста в 06.00 по местному времени в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави", – цитирует информагентство Tasnim заявление заместителя генерального прокурора провинции Хасана Хейдари.
При этом чиновник не стал приводить подробности уголовного дела и судебного процесса, отметив лишь, что казнь "послужит уроком, тем, кто жаден до собственности других и пытается нажиться за чужой счет".
В Иране к смертной казни приговариваются осужденные за совершение особо тяжких преступлений, таких как шпионаж, государственная измена, убийство, вооруженное нападение, гомосексуализм, супружеская неверность, изнасилование, вероотступничество и наркоторговля.