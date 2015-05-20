За кубок «Динамо» Свежий выпуск 534 Максут ИРЖАНОВ

Турнир проводится под эгидой Министерства культуры и спорта РК в рамках программы 4-й отраслевой Спартакиады правоохранительных и специальных органов Казахстана.

– Нынешний турнир – особый, он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, – отметил в ходе торжественного открытия соревнований заместитель министра внутренних дел РК Марат Демеуов. – Кроме того, в этом году нашему общественному объединению «Динамо», которое объединяет правоохранительные и специальные органы республики, исполняется 90 лет.

М. Демеуов также отметил, что центральный совет «Динамо» проводит данный турнир с целью повышения уровня подготовки сотрудников правоохранительных и специальных органов, выявления перспективных спортсменов, пропаганды здорового образа жизни, развития волейбола и его материальной базы. Открытие турнира сопровождалось выступлением оркестра Национальной гвардии РК.

В турнире принимают участие сборные МВД, КНБ, Комитета по ЧС, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов Минфина, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, КУИС, Управления специализированной службы охраны МВД РК и Министерства обороны.

Сразу же после открытия начались игры в двух подгруппах. Уже известны и первые результаты: трехкратный победитель турнира – команда МВД – со счетом 2:0 выиграла у сборной Комитета госдоходов. Представители КНБ неожиданно уступили управлению специализированной службы охраны – 1:2. Спортсмены Комитета по ЧС нанесли поражение КУИС – 2:0.



