За лжетерроризм жителя Уральска осудили на три года
Айнур Курамысова
В суде Уральска огласили приговор в отношении жителя города Мурата Джанадилова, обвиняемого в лжетерроризме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Как стало известно в ходе следствия, 14 декабря 2014 года мужчина позвонил в диспетчерскую автовокзала и попросил пригласить к телефону свою супругу, которая работала там же.
"Получив отказ по причине того, что в тот день его жена не работала, Джанадилов разозлился. Он сказал диспетчеру, что он вахаббит и взорвет автовокзал. Сразу же после этого, диспетчер сообщил в уполномоченные органы и на место выехали сотрудники ДВД, ДКНБ и машина скорой медицинской помощи. Спустя почти пять часов выяснилось, что это было заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Джанадилов был задержан и признал свою вину в полном объеме", – сказала судья Варвара Дмитриенко.
Полицейским он сообщил, что в тот день поссорился с супругой и позвонил в автовокзал будучи в алкогольном опьянении.
Отмечается, что во время следствия он находился под подпиской о невыезде и был взят под арест прямо в зале суда. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы по статье 242 УК РК – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить ущерб в пользу ДВД – 21 120 тенге, в пользу ДКНБ – 6 257 тенге и в пользу городской станции скорой помощи – 5 367 тенге, а также госпошлину в размере 327 тенге.
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