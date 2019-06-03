За махинации с жильем осуждены сотрудники акимата Петропавловска

За махинации с жилищным имуществом осуждены на 6 лет сотрудники Петропавловского акимата, передает Kazpravda.kz
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"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении заведующей сектором правовой работы и государственных закупок отдела Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска Омирсетовой Б., инспектора сектора правовой работы и госзакупок учреждения Есетовой Ж., а также супруга Омирсетовой Б. и сожителя Есетовой Ж.", – проинформировала пресс-служба АДГСПК.
Следствием установлено, что указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению. Они оформили их на аффилированных лиц, незаконно получив 9 жилых квартир в новых домах. Ущерб государству составил 96 млн тенге.
"Апелляционным судом Северо-Казахстанского областного суда Омирсетова Б. и Есетова Ж. осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Их соучастники - супруг Омирсетовой Б. и сожитель Есетовой Ж. - осуждены к 5 годам лишения свободы также с конфискацией имущества", - сообщили в агентстве.