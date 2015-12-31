​За мастерство и достижения

Среди них много молодых южан, своим упорством и профессионализмом доказавших право называться лучшими. В числе награжденных специальной статуэткой чемпионка мира по тяжелой атлетике Жазира Жаппаркул, член Союза художников Казахстана Баймен Байтуха, медицинская сестра Ордабасинской районной центральной больницы Жанар Сагимбаева, главный архитектор ТОО «City Engineering (Сити Инжиниринг) Андрей Тимофеев, водитель ТОО «Мухтарали» из Отрарского района – Канати Жуматаев и другие.

По итогам конкурса названы также лучшие предприятия, учреждения и организации Южного Казахстана. К примеру, лучшим коллективом художественной самодеятельности года стал народный театр «Темірлан» из Ордабасинского района, а лучшей школой года признан Казахско-турецкий лицей № 1 для мальчиков, воспитанники которого показывают отличные результаты на ЕНТ и олимпиадах.