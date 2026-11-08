За мат в прямом эфире TikTok житель Астаны получил 10 суток ареста

Закон и Порядок

Мужчина подключился к чужому прямому эфиру и начал выражаться нецензурной бранью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста за нецензурную брань во время прямого эфира в социальной сети TikTok, передает Kazpravda.kz.

Дело рассмотрели 7 ноября в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям столицы.

Как установил суд, около 00:30 мужчина подключился к прямой трансляции гражданки Т. в TikTok и начал выражаться нецензурной бранью. Его действия расценили как проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка.

«7 ноября 2026 года около 00:30 гражданин А. подключился к прямому эфиру гражданки Т. в социальной сети TikTok, где выражался нецензурной бранью, чем проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан. Виновность А. подтверждается материалами дела, в том числе протоколом об административном правонарушении, признательными показаниями, рапортом инспектора полиции, пояснением потерпевшей и видеозаписью прямого эфира», — сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

Мужчина признал свою вину. Суд учел, что правонарушение было совершено впервые, и признал эти обстоятельства смягчающими. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

За мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП РК предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 10 суток.

При выборе наказания суд принял во внимание характер правонарушения, демонстративное пренебрежение общепринятыми нормами поведения и нарушение общественного порядка.

В результате гражданина А. признали виновным и назначили ему административный арест сроком на 10 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

#арест #нецензурная брань #Tik Tok

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