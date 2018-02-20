​За миг до сирены

В последнем матче турнира Eurochallenge Ice Hockey, завершившемся в польском городе Катовице, сборная Казахстана встречалась с коман­дой Италии. Наших хоккеистов, обыгравших до этого соперников из Венгрии и Италии, в заключительном матче устраивала и ничья, а итальянцам нужна была только победа.

Почти 60 минут на площадке шла беспощадная борьба, но шайб в воротах зрители не увидели. И только на последних секундах, когда отчаявшиеся добиться победы итальянцы сняли вратаря и выпустили на лед шестого полевого игрока, Никита Михайлис запустил каучуковый снаряд в пустые ворота – 1:0. Сборная Казахстана стала обладателем главного приза Еврочелленджа-2018.