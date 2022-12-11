За миллион тенге обещал "трудоустройство" в нефтянке житель Актау

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Житель Актау почти миллион тенге за обещание «пристроить» ее дочь в компанию «Тенгиз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По материалам дела житель Актау обещал женщине устроить её дочь в компанию "Тенгиз". За свои "услуги" он взял 900 тысяч тенге.

Позже раскрылся обман. Как выяснилось, с 2019 по 2021 год на такую уловку попались ещё несколько человек.

Суд признал подсудимого виновным в неоднократном мошенничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Мужчина попытался обжаловать приговор, ссылаясь на наличие несовершеннолетних детей.

Однако апелляционная коллегия посчитала, что приговор справедливый и оставила его без изменения.