За миллион тенге обещал "трудоустройство" в нефтянке житель Актау
Общество
Суд приговорил мошенника к 3 годам тюремного заключения.
Житель Актау почти миллион тенге за обещание «пристроить» ее дочь в компанию «Тенгиз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
По материалам дела житель Актау обещал женщине устроить её дочь в компанию "Тенгиз". За свои "услуги" он взял 900 тысяч тенге.
Позже раскрылся обман. Как выяснилось, с 2019 по 2021 год на такую уловку попались ещё несколько человек.
Суд признал подсудимого виновным в неоднократном мошенничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Мужчина попытался обжаловать приговор, ссылаясь на наличие несовершеннолетних детей.
Однако апелляционная коллегия посчитала, что приговор справедливый и оставила его без изменения.