​За мир, свободный от терроризма

Основной темой повестки дня стало обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. Помимо выступлений глав делегаций был заслушан доклад генерального секретаря ШОС Рашида Алимова и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгения Сысоева о результатах работы за 2017 год.

Выступавшие сообщили о мерах, принимаемых компетентными органами своих государств в рамках ШОС и на национальном уровне по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, транс­граничной организованной прес­тупностью, киберпреступнос­тью и кибертерроризмом.

Помощник Президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев в своем докладе проинформировал о принимаемых нашим государством мерах по объединению усилий мирового сообщества под эгидой ООН в целях противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Особое внимание было уделено ознакомлению участников форума с выдвинутой Казахстаном инициа­тивой о запуске проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Целью этой инициативы является достижение к 2045 году, то есть к столетнему юбилею ООН, мира, свободного от терроризма, и создание широкой международной коалиции стран-партнеров.

Руководитель казахстанской делегации призвал компетент­ные органы государств – членов ШОС активизировать сотрудничество по противодействию угрозам и вызовам в информационном пространстве, борьбе с вредоносным использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе в террористических и криминальных целях.

Нурлан Ермекбаев поддержал реализуемые компетентными органами государств – членов ШОС совместные меры в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и призвал к углублению взаимодействия с другими международными структурами, прежде всего с действующими под эгидой ООН, в частности с УНП ООН и ЦАРИКЦ.

Особенностью пекинской встречи секретарей советов безопасности стало расширение формата участников за счет вступивших в ШОС в 2017 году новых членов – Индии и Пакистана.

Руководители делегаций, участ­вовавших в мероприятии, были приняты Председателем КНР Си Цзиньпинем.

На полях встречи секретарей совбезов также были проведены двусторонние консультации Нурлана Ермекбаева с руководством делегаций КНР и Индии, сообщила пресс-служба Президента.