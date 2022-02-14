За многоплановую кооперацию

Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом.
В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации. Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
В свою очередь Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.