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За многоплановую кооперацию
Лилия Сыздыкова

Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом.

В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.

Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой коопе­рации. ­Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.

В свою очередь Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политическо­го, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаи­модействия между нашими странами.

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