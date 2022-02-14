За многоплановую кооперацию

Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом.

В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.

Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой коопе­рации. ­Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.

В свою очередь Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политическо­го, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаи­модействия между нашими странами.