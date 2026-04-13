За молодого математика, награжденного Президентом, борются Кембридж и Империал

Айман Аманжолова
корреспондент

Ученик международной школы SPECTRUM, многократный победитель международных олимпиад Маргулан Шарел получил гранты на обучение в самых престижных вузах мира - Imperial College London (№2 в глобальном рейтинге) и University of Cambridge (№5), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: SPECTRUM

Маргулан Шарел является трехкратным призером Международной математической олимпиады IMO. Кроме того, на Республиканской олимпиаде 2026 года он занял абсолютное первое место по математике, подтвердив статус лучшего юного математика страны.

Интеллектуальный потенциал и выдающиеся достижения Маргулана получили высокую оценку на государственном уровне. Ранее он был удостоен личной встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, получив почетную награду из рук Главы государства.

Также в 2024 году за успехи на предметных олимпиадах и наставничество над другими учениками Маргулан стал лауреатом премии «Жақсы адам» телеканала Jibek Joly.

#Казахстан #Образование #Cambridge

