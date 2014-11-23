За мошенничество осудили сотрудника акимата Тараза

Общество
690
Главный специалист отдела ЖКХ акимата Тараза осудили за мошенничество, сообщает канал 24.kz .

Сотрудница изготавливала поддельные договоры приватизации за определенную плату, на основании которых оформлялось право собственности на недвижимое имущество. 

По данному факту прокуратурой Тараза в отношении главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Тараза Тлеповой Г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 177  УК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). 

Приговором  суда № 2 города Тараза от 02.10.2014 года Тлепова Г. признана виновной по указанной статье и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания. За решетку женщина попадет, как только ее ребенок  достигнет 14-летнего возраста. 




Популярное

Все
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Сталь «учат» держать удар
Чистую воду в каждый дом
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
Стратегический ресурс экономики
У нас на районе
Создан цифровой штаб
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Мыслить иначе: чем левши отличаются от правшей
В честь тех, кто воплотит мечты
Молодежь обсудила тренды и условия труда в рамках Года рабо…
Республиканский молодежный форум стартовал в Павлодаре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]