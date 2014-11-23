Главный специалист отдела ЖКХ акимата Тараза осудили за мошенничество, сообщает канал 24.kz
.
Сотрудница изготавливала поддельные договоры приватизации за определенную плату, на основании которых оформлялось право собственности на недвижимое имущество.
По данному факту прокуратурой Тараза в отношении главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Тараза Тлеповой Г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 177 УК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения).
Приговором суда № 2 города Тараза от 02.10.2014 года Тлепова Г. признана виновной по указанной статье и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания. За решетку женщина попадет, как только ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.