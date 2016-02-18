За нарушение порядка в Алматы с начала года привлечены 1345 человек

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с сайта dokuchaevsk.info
С начала 2016 года Местной полицией Алматы за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах привлечены к административной ответственности 1 345 человек, передает Kazpravda.kz.

"По данным местной полиции Алматы, с начала текущего года участковые инспекторы и дорожно-патрульные полицейские привлекли к административной ответственности свыше 1 тысячи 300 граждан, распивавших спиртные напитки, и еще 45 человек, куривших в общественных местах", – говорится в распространенном сообщении. 

"Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", вступившего в силу 9 октября 2009 года, в Казахстане определен перечень мест, где курение запрещено: в организациях образования и здравоохранения, местах отдыха несовершеннолетних, пунктах общественного питания (за исключением специально оборудованных мест для курения), в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных и выставочных залах, спортивных аренах, клубах и дискотеках, музеях и библиотеках. А запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах предусмотрен с августа 2014 года", – разъяснил начальник местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник Жасулан Байкенов.

Отметим, что также по результатам проведенных проверок полицейские выносят предписания владельцам развлекательных и общественных заведений по выделению, а также оборудованию специальных мест для курения.

"Нелишним будет напомнить обществу, что за распитие спиртных напитков в общественных местах, согласно статье 440 КРКобАП, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП, при повторном нарушении – 10 МРП, а запрет на курение в общественных местах регламентируется статьей 441 КРКобАП. За это правонарушение следует штраф в размере 3 МРП, при повторном эпизоде – 6 МРП. Только за минувшие сутки к ответственности за аналогичные нарушения были привлечены 13 человек. Двое из них, ввиду сильного алкогольного опьянения, были доставлены экипажами дорожно-патрульной полиции в медицинский вытрезвитель", – резюмировал Байкенов.

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