За неделю казахстанские спасатели провели свыше тысячи операций

С 10 по 17 октября текущего года сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК совершили более тысячи спасательных операций, передает Kazpravda.kz.
"За указанный период силами КЧС МВД РК проведено 1 153 аварийно-спасательных операций, при этом спасены 80 человек (из них 8 детей) и эвакуированы 626 человек (из них 49 детей). По программе "Саламатты Қазақстан - санитарная авиация" совершено 6 вылетов, при этом эвакуировано 3 человека", – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.
В то же время в целях оказания медицинской помощи "трассовыми" медико-спасательными пунктами совершено 27 выездов, при этом эвакуированы 29 человек.
"За указанный период силами КЧС МВД РК проведено 1 153 аварийно-спасательных операций, при этом спасены 80 человек (из них 8 детей) и эвакуированы 626 человек (из них 49 детей). По программе "Саламатты Қазақстан - санитарная авиация" совершено 6 вылетов, при этом эвакуировано 3 человека", – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.
В то же время в целях оказания медицинской помощи "трассовыми" медико-спасательными пунктами совершено 27 выездов, при этом эвакуированы 29 человек.