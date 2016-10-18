За неделю казахстанские спасатели провели свыше тысячи операций

С 10 по 17 октября текущего года сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК совершили более тысячи спасательных операций, передает Kazpravda.kz.

"За указанный период силами КЧС МВД РК проведено 1 153 аварийно-спасательных операций, при этом спасены 80 человек (из них 8 детей) и эвакуированы 626 человек (из них 49 детей). По программе "Саламатты Қазақстан - санитарная авиация" совершено 6 вылетов, при этом эвакуировано 3 человека", – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В то же время в целях оказания медицинской помощи "трассовыми" медико-спасательными пунктами совершено 27 выездов, при этом эвакуированы 29 человек.

