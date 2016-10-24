За неделю от угарного газа погибли 6 человек – КЧС
Талгат Исенов
За истекшую неделю от отравления угарным газом в Казахстане погибли 6 человек, госпитализированы 14, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"Гражданам, использующим печное отопление, необходимо проводить постоянную профилактику печей, совершать чистку и проверку дымоходов на функциональность, проветривать помещения или использовать вентиляцию.
Акцентирую внимание на том, что угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому особо опасен", – приводятся слова официального представителя КЧС Руслана Иманкулова.
Напомним, что 22 октября в Астане от угарного газа погибли трое детей.