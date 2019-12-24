За неделю порядка 40 человек погибли на дорогах Казахстана из-за непогоды

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане за неделю из-за непогоды на дорогах погибли 39 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В связи с погодными условиями ситуация на дорогах была сложная. В 11 регионах закрылись дороги – это Туркестанская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Костанайская, СКО и другие области. С 16 по 22 декабря в стране было зарегистрировано 104 ДТП, в результате чего 39 человек погибли, 158 получили различные телесные повреждения. На ситуацию на дорогах негативно повлияли погодные условия: резкое повышение температуры до нуля, последующее образование гололеда, затем ограничение видимости из-за тумана, а также дожди и снегопады привели к росту аварийности практически на всех автодорогах", – сообщил Тургумбаев.

По его словам, несмотря на предупреждения в СМИ и соцсетях, многие водители (управляя неисправными автомашинами, на летних шинах) по объездным дорогам выезжали на опасные участки с закрытым движением.

"В Алматинской области на автодороге Алматы – Шынжар водитель грузовой автомашины MAN в условиях гололеда допустил наезд на разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, практически перекрыв всю трассу. В результате на месте ДТП произошел затор, на дороге скопилось около 15 грузовых автомашин, что стало причиной еще двух ДТП с участием пяти автомашин, в которых двое человек погибли и двое получили телесные повреждения. Такая же ситуация была в Актюбинской области, где в условиях гололеда и ограниченной видимости было совершено ДТП с участием 12 автомашин", – дополнил министр. 

Он отметил, что за прошедшую неделю было перекрыто 57 участков дорог республиканского значения протяженностью 75 тысяч километров. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в ВКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях. 

"Всего в заторах оказалось более 1 000 автомашин. Из снежных заносов было эвакуировано 120 автомашин и более 905 человек. Эвакуированные граждане были размещены в пунктах обогрева, развернутых в ближайших населенных пунктах. В настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована, для обеспечения безопасности задействованы вся необходимая техника и человеческие ресурсы", – заключил Тургумбаев.

Отметим, ранее Премьер-министр Аскар Мамин дал поручение акимам регионов, министерствам индустрии и инфраструктурного развития и внутренних дел, а также "КазАвтоЖолу" обеспечить безопасность казахстанцев на дорогах.

