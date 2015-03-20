За неделю продукты подешевели на 15% в Казахстане Экономика 1062 Ксения Воронина

По данным проведенного АО "Казагромаркетинг" мониторинга, цены на основные продукты питания в период с 10 по 17 марта снизились в среднем на 15%, передает Kazpravda.kz.



Так, в Астане на 10% подешевела гречневая крупа – с 256 до 231 тенге/кг. Увеличение в продаже объема более дешевой развесной продукции привело к снижению ценовых показателей, оптовые цены не изменились – 140 тенге/кг. Наряду с этим розничные цены на овсяную крупу стали ниже на 13% (с 378 до 327 тенге/кг), оптовые – на 11% (с 90 до 80 тенге/кг). Подешевел и перец на 10%, с 803 до 719 тенге/кг. Снижение оптовых цен поставщиками на 11%, с 675 до 600 тенге/кг, привело к удешевлению перца в Астане.



Кроме того, снизились цены на сыр в Петропавловске на 15% (в рознице – 1 300 до 1 100 тенге/кг, оптовые закупки – с 1 140 до 900 тенге/кг), на помидоры и огурцы в Шымкенте на 13% (с 400 до 350 тенге/кг) и на 11% (с 450 до 400 тенге/кг) соответственно.



Максимальное снижение цен – на 24% – наблюдается на бананы в Атырау, с 503 до 380 тенге/кг. Удешевлению способствовало увеличение объемов поставок продукции на рынок и снижение оптовых цен на 33%, с 477 до 320 тенге/кг.



АО "Казагромаркетинг" на еженедельной основе осуществляет мониторинг цен по 66 видам продуктов питания во всех областных центрах и городах Астана и Алматы и отмечает значительное колебаний цен – более 10%.

